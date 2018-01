Auf der Bauschuttdeponie in Monnerich gab es am Samstag einen Erdrutsch, wie der Schöffenrat meldet. Eine Bewohnerin alarmierte die Gemeinde, die den technischen Dienst vor Ort schickte. Am Sonntagmorgen war der Schöffenrat gemeinsam mit Experten sowie Vertretern des Umweltministeriums und der Firma vor Ort, um sich ein Bild über das Ausmaß der Schäden zu machen.

Eine 30 Meter breite Rutschung wurde auf der westlichen Seite der Deponie festgestellt. Als Ursachen nannten die Experten die starken Niederschläge der letzten Wochen. Ihnen zufolge bestehe allerdings keine Gefahr für die Bewohner der umliegenden Häuser.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Monnerich auf der Bauschuttdeponie zu einem Erdrutsch kommt. Schon im März 2014 hatten sich die Erdmassen in Bewegung gesetzt und die darunterliegende Straße stark beschädigt. Die Transportwege der ganzen Gemeinde mussten damals umorganisiert werden.