Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die tödlichen Schüsse israelischer Soldaten auf 15 Palästinenser bei Massenprotesten im Gazastreifen als “Massaker” verurteilt. Seine Regierung werde “israelischen Terror” immer und überall anprangern, sagte Erdogan am Samstag vor Anhängern in Istanbul und sprach von einem “unmenschlichen Angriff”. Er fügte hinzu: “Wir werden unsere palästinensischen Brüder in ihren rechtmäßigen Anliegen bis zum Ende unterstützen.”

Israel kritisiert seit langem, dass die Türkei die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas unterstütze.

15 Tote beim “Marsch der Rückkehr”

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza waren am Freitag mindestens 15 Palästinenser während des “Marschs der Rückkehr” von israelischen Soldaten erschossen oder durch Panzergranaten getötet worden. Mehr als 1400 wurden verletzt, die meisten durch Tränengas.

Zwischen 20 000 und 30 000 Menschen waren zu dem Marsch an der Grenze zu Israel gekommen. Die Hamas wollte mit der Aktion ihren Anspruch auf ein “Recht auf Rückkehr” für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.