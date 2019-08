Emmanuel Macron, en vacances au fort de Brégançon, résidence estivale officielle (mais non obligatoire) des présidents français, sur la Côte d’Azur, a participé hier à la célébration du 75e anniversaire du débarquement allié de Provence, le 15 août 1944. Une opération qui allait achever la libération de la France, grâce en particulier aux quelque 260.000 soldats des FFL (Forces françaises libres) commandées par le général de Lattre de Tassigny.

De notre correspondant Bernard Brigouleix, Paris

Cette occasion historique aura été, pour le chef de l’Etat, une façon de montrer que ses congés estivaux ne l’empêchaient pas de sacrifier aux devoirs de sa charge, en se rendant notamment à la nécropole de Boulouris, où reposent les corps des 464 combattants des FFL tombés dans la première vague d’assaut, aux côtés de leurs frères d’armes américains; tous étaient partis d’Afrique du Nord, de Corse et du Sud de l’Italie. Et comme, parmi les soldats de l’„Armée de Lattre“, beaucoup venaient des colonies françaises du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne, M. Macron a rendu hommage à ceux qui, en contribuant à libérer le territoire de l’Hexagone, lui avaient donné à jamais une „dimension africaine“.

Le président français doit renouveler l’exercice demain, mais sous une forme plus détendue, en participant, comme l’an dernier, et „en voisin“, dit-on dans son entourage par allusion au lieu de sa résidence d’été, à la cérémonie de commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas, dans le même département méditerranéen du Var.

Après quoi il lui restera à mettre un terme à ses vacances, le lundi, en recevant à Brégançon un hôte diplomatique de marque, avec qui les relations de la France ne sont pas au beau fixe, bien que jugées incontournables: son homologue russe Vladimir Poutine. En espérant que le cadre idyllique de la rencontre aidera à mettre un peu d’huile dans les rouages facilement grinçants de la mécanique diplomatique franco-russe …

Prendre du recul

Emmanuel Macron se sera tout de même appliqué, durant ces assez courtes vacances, à prendre du recul par rapport à l’actualité immédiate, et à s’accorder quelques bains de foule décontractés, avec ce qu’il y fallait de mini-conversations détendues avec les estivants locaux, de poignées de main, de bises aux enfants et de selfies. Mais sans en abuser: „Il sait bien qu’il y a en ce moment chez les Français un rejet très vif des politiques, et que ce n’est donc pas la peine de s’exposer outre mesure sur le quotidien: à être tout le temps sur le devant de la scène, on s’use de façon précipitée“, assure un de ses conseillers resté à Paris.

Pour autant, le chef de l’Etat est manifestement soucieux de préparer soigneusement sa rentrée, en évitant le plus possible les erreurs psychologiques qui lui avaient coûté cher, en terme de popularité dans les sondages, puis en terme de situation politique avec les „Gilets jaunes“ lors de celles de 2017 et 2018. Sur son flanc droit, on aura noté qu’il s’était une nouvelle fois montré particulièrement chaleureux avec son prédécesseur indirect Nicolas Sarkozy lors des commémorations: c’est pratiquement côte à côte qu’à l’issue de la célébration de Boulouris, ils sont allés saluer la foule; alors que son prédécesseur et ancien „patron“ de gauche à l’Elysée, François Hollande, était, lui, absent, quoique invité aussi.

Préparer la rentrée politique

Mais préparer la rentrée politique n’aura pas seulement consisté, pour le président Macron, à envoyer quelques signaux à une droite qui, de toute façon, semble se résigner en partie à ce qu’elle considère comme une inavouable captation d’héritage, et peine à se passionner pour la course à la présidence des Républicains, lesquels ne semblent toujours pas remis de leurs déroutes électorales successives. Le chef de l’Etat s’est, dit-on, ménagé à peu près chaque jour de longues plages de tête-à-tête avec … ses dossiers. „N’oubliez pas que Brégançon a toujours été aussi un lieu de travail“, rappelait récemment un de ses collaborateurs.

Tout se passe au fond, pour le locataire de l’Elysée, comme si, à l’instar de ce qui se produit pour tant de cadres supérieurs de grandes entreprises, les congés d’été offraient avant tout l’occasion, paradoxale mais bien réelle, de travailler mieux.