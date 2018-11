Lieber spät als nie. In der Eurozone ziehen die Löhne an – so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. S&P Ratings geht von einem Plus von 2,3 Prozent für dieses Jahr aus. Produktivitätsgewinne sollen dabei nur eine “marginale Rolle” gespielt haben.

In der Folge der Finanzkrise gingen Arbeitsplätze verloren, die Zahl der Arbeitslosen stieg sprunghaft an. Im Jahr 2013 waren in der Eurozone rund 20 Millionen Menschen ohne Arbeit – jeder zehnte Europä...