So kann sich die Wettervorhersage, etwa von MeteoLux, doch gerne sehen lassen: Die Luft wärmt sich am Samstag und Sonntag auf Werte zwischen 18 und 22 Grad auf – und weil es so gut wie keine Bewölkung gibt (und, ganz wichtig, auch keinen Regen) und außerdem der Wind nur ganz leicht bläst, kann man draußen endlich die lange vermisste Sonne tanken – und sich um seine Pflanzen kümmern, im Park Frisbee werfen, Eis essend durch die Fußgängerzone bummeln, auf Roller Blades um den Echternacher See düsen oder, doch, auch das geht: herrlich faul im Liegestuhl dösen.

Unsere Fotografen sind heute unterwegs, um davon ganz viele Fotos mit, hoffentlich, noch viel mehr fröhlichen Luxemburger Sonnenanbetern zu machen – bald mehr an dieser Stelle. Sie sind auch gerade in der Sonne unterwegs? Schicken Sie uns Ihr bestes Frühlingsfoto an internet@tageblatt.lu!