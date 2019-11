L’égalité est une destination lointaine, qui, pour avoir une chance d’être un jour atteinte, nécessite qu’on en entreprenne le voyage. Le plus tôt sera le mieux, car le trajet risque d’être encore long. Les services du ministère de l’Egalité des chances ont calculé qu’au rythme observé par le Gender Equality Index pour le Luxembourg, il faudrait encore 300 ans pour que les femmes aient droit au même traitement que les hommes.

Si une structure reposant sur des siècles d’histoire ne peut être détruite par des kilos de mesures, c’est dans l’espoir de rejoindre le rang de pays bien plus égalitaires, comme la Suède, que le ministère propose aux entreprises vertueuses qui le souhaitent de les accompagner. Le programme Actions positives leur offre, après une analyse de données et une enquête auprès de leur personnel, la mise en place et le suivi d’un plan d’actions, qu’elles s’engagent à mettre en oeuvre dans les deux ans.

80 entreprises sont déjà passées par le programme. Le crû 2019 démontre que, dans chaque secteur, chaque entreprise peut agir selon ses moyens pour participer à l’objectif de „faire d’une égalité de droits une égalité de faits, à tous les niveaux de la vie, pour les femmes comme pour les hommes“, comme l’a formulé la ministre compétente, Taina Bofferding, lors de la remise du label à six sociétés.

Faciliter le travail à domicile

La société prestataire de services informatiques, ATOS, installée au Luxembourg depuis 1991, est active dans un secteur d’activités traditionnellement masculin. Cela ne l’a pas empêchée de se lancer dans une politique de féminisation, qui a suscité l’intérêt du ministère. En quelques années, par la décision de recruter plus de la moitié des postes qui se libéraient, la part des femmes est passée de 20 à 30% du personnel.

Pour un ATOS, c’est un moyen de se distinguer sur le marché du recrutement. „L’égalité hommes-femmes est très importante pour une société comme la nôtre aussi pour pouvoir attirer les talents de demain“, explique son directeur Sébastien Respaut. „Le label montre qu’il y a un intérêt, un engagement et une sensibilisation par rapport à cette question.“

Parmi les autres mesures prises pour favoriser ce développement, il y a l’établissement d’une politique claire de travail à domicile (remote working), proposée sur base volontaire, dans le but d’atteindre un équilibre entre le remote working et la collaboration sur site, qui peut intéresser les femmes souhaitant travailler plusieurs jours par semaine à la maison.

Aussi un atout économique

L’égalité n’est pas qu’une position de principe, c’est aussi un atout économique. A la société d’assurances Axa, autre lauréat 2019 du label Actions positives, la diversité est un souci majeur d’efficacité. „La diversité de nos équipes, de leurs points de vue et de leurs sensibilités nous permet d’avoir une vue beaucoup plus exhaustive et pertinente des problématiques qu’on doit adresser et donc réduit les risques de prendre des décisions qui ne sont pas adéquates“, explique sa directrice, Marie-Hélène Massard. „Les femmes ont une influence positive sur l’atmosphère de travail, la qualité d’écoute et de dialogue, sur la prise de décisions et sur les réponses apportées aux clients.“

La société a la particularité d’atteindre la parité tant parmi ses 280 collaboratrices et collaborateurs que dans ses organes de direction. Valoriser les compétences n’empêche pas de favoriser la féminisation. Pour pourvoir les postes en interne, il faut savoir „aller chercher les femmes“, généralement plus attentistes que les hommes, lesquels savent davantage se montrer en pareilles circonstances. Axa n’oublie pas non plus de s’intéresser aux parents et donc aussi aux hommes, notamment à travers une école de la parentalité qui sensibilise à une meilleure répartition des taches, ou en facilitant le temps partiel. „Si on veut aider les femmes, il faut aider les hommes à tenir leur rôle de père, pour libérer du temps aux femmes pour leur carrière professionnelle.“

Prévenir le harcèlement

„La diversité apporte un savoir-faire qui permet de résister à tous les défis“, affirme Adrien Ney, CEO de Luxair Group. Le groupe Luxair compte un quart de femmes parmi 3.000 collaborateurs. C’est plus ou moins la même proportion dans les organes de direction. Mais à y regarder de plus près, seuls 10% des femmes à des postes de direction le sont à des postes de management dits supérieurs. La compagnie voudrait porter ce chiffre à 25% en 2025.

Les données de genre varient beaucoup en fonction des activités du groupe. Dans l’exemple le plus extrême, celui du Cargocenter, la domination masculine est carrément coulée dans le béton. Pendant longtemps, l’absence de vestiaires et de toilettes aménagées pour les femmes était une contrainte poussant à ne rien changer à l’état des choses. L’engagement dans une approche d’égalité hommes femmes a poussé le groupe à transformer les locaux, et à commander les versions féminines des vêtements de travail, pour permettre l’accès des femmes à l’emploi. Une trentaine de caristes femmes ont ainsi pu y être embauchées depuis 2017.

„La sécurité n’est pas qu’un métier d’hommes“

Même dans un milieu très masculin comme celui du Cargocenter, l’arrivée d’une femme change beaucoup de choses. „Les comportements langagiers ne sont plus les mêmes. Cela apaise les relations“, explique Chantal Brunner, responsable ressources humaines chez Luxair Cargo. Pour récolter ces avantages, l’évolution nécessite un accompagnement et une vigilance constants, pour faciliter l’intégration „dans des équipes d’hommes où la culture n’est pas toujours délicate“. Des contacts réguliers et des groupes de travail avec les femmes permettent de faire remonter les attitudes, petites phrases et autres blagues, qui relèveraient d’un harcèlement, en vue de les faire cesser.

Pour féminiser son personnel, la société Brink’s –autre lauréate avec les sociétés de nettoyage ONET et d’assurance Foyer –, qui évolue dans un secteur dans lequel les femmes diplômées sont rares, prête aussi garde aux relations entre hommes et femmes. Elle a mis en place un code éthique dont elle remet une copie à chaque nouvel embauché, assorti d’un numéro de téléphone anonyme qui permet de dénoncer les comportements inappropriés. La société de sécurité s’est aussi donné un nouveau slogan – „La sécurité n’est pas qu’un métier d’hommes“ – et de nouveaux visuels pour attirer des femmes d’un public plus large. Souvent, les femmes recrutées ont déjà de la famille dans le métier.

Le taux de femmes chez Brink’s n’est certes passé en deux ans que de 10 à 12%. Mais, en tout cas, la direction est prise.