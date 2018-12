Die BGL Ligue steckt in der Winterpause und der „Mercato“ ist eröffnet. Die Vergangenheit zeigte, dass in dieser Periode so mancher Vereinsverantwortlicher sich nach einem neuen Trainer umgesehen hat, da die sportlichen Erwartungen in der Hinrunde nicht erfüllt wurden. In den vergangenen zehn Saisons gab es insgesamt 54 Trainerwechsel. Ein Rückblick.

Von Lex Bruch

Paolo Amodio – für ihn kam Cyril Serredszum zum Progrès – und Thomas Klasen – Rückkehr von Jeff Strasser zur Fola – waren die ersten Leidtragenden in der laufenden Spielzeit. Nach Abschluss der Hinrunde wurde auch Baltemar Brito bei Petingen vor die Tür gesetzt. Der Verein ist derzeit noch auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Brasilianer.

Dem unten stehenden Diagramm ist zu entnehmen, wie viele Trainerwechsel in den letzten zehn Saisons in der höchsten Liga vollzogen wurden. In den drei vergangenen Jahren waren es mit jeweils sieben die meisten, 2013/14 mit lediglich zwei Trainerentlassungen die wenigsten. Besagte Wechsel wurden im Übrigen keineswegs ausschließlich von abstiegsbedrohten Vereinen getätigt, sondern verteilen sich über sämtliche Tabellenschichten.

Der F91 entpuppte sich als Spitzenreiter in puncto Entlassungen. Seit 2010 hatten neun verschiedene Trainer das Kommando im Stade Jos. Nosbaum. Meister wurden die Düdelinger trotzdem meistens. Konstanz kehrte erst mit der Verpflichtung von Dino Toppmöller ein. Dicht hinter dem amtierenden Titelträger folgt Petingen (Fusionsverein Union Titus und davor der CS) mit acht Übungsleitern in den vergangenen zehn Jahren. Rekordmeister Jeunesse jagte 2012/13 mit Sébastien Grandjean und Lionel Zanini sogar zwei Coaches vorzeitig davon.

Was die Ausdauer betrifft, so überragt Jeff Strasser bei weitem seine Trainerkollegen. Eine gewisse Konstanz ist allerdings auch bei einigen anderen Vereinen festzustellen, allen voran die US Mondorf mit Arno Bonvini. Oder Dan Santos bei RM Hamm Benfica sowie Patrick Grettnich, der die UNA Strassen zu einem konkurrenzfähigen BGL-Ligisten formte.

Als positive Beispiele dienen auch Fahrstuhlvereine wie Ettelbrück mit Claude Ottelé, Käerjeng mit Roland Schaack, Hesperingen mit Serge Wolf und natürlich Canach mit „Dino“ Patrick Maurer.

Am häufigsten griff man auf Dan Theis als Feuerwehrmann zurück, er sprang bei vier verschiedenen Vereinen in die Bresche und betreute insgesamt acht Teams. Meist tauchen immer wieder dieselben Gesichter auf, nahezu wie auf einem Karussell, das unaufhaltsam dreht und dreht und dreht.