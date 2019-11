Dans son dernier livre, la romancière et journaliste britannique Kamila Shamsie fait écho, par la fiction, à une question d’actualité: que faire des jeunes occidentaux devenus des combattants islamistes? Accepter leur retour ou les abandonner loin de cette patrie d’origine qu’ils ont trahie?

Par William Irigoyen

Il y a d’abord une rencontre outre-Atlantique. Isma et Eamonn sont jeunes, tous deux étrangers à cette terre américaine où ils ont provisoirement, et pour des raisons différentes, fait escale. Ils viennent de la même ville mais pas forcément du même quartier car ils ne sont pas issus de la même classe sociale. Voyez Isma: une „enfance dans le nord de Londres, (…) un frère et une sœur, bien plus jeunes. Elevés par sa mère et sa grand-mère, toutes deux décédées ; elle n’avait jamais véritablement connu son père. Elle était à Amherst pour un troisième cycle, financé par une bourse, et vivait de son salaire d’assistante de recherche.“

Si les deux personnages se rapprochent pourtant aussi vite c’est en raison de leur origine pakistanaise commune. Avant de se prénommer ainsi, Eamonn s’appelait Ayman, décision prise „afin que l’on sache que le père était intégré“. Ce dernier, Karamat Lone, est l’actuel ministre britannique de l’Intérieur. Conservateur de longue date, il est adepte d’un langage de fermeté vis-à-vis de l’islamisme radical et n’a aucune compassion pour les jeunes qui rejoignent ses rangs. Cela tombe mal pour Isma car après son père, mort pendant son transfert à Guantanamo, voilà que son propre frère a cédé lui aussi aux sirènes jihadistes.

Désir de faire marche arrière

Voilà un an en effet que Parvaiz est parti pour Raqqa, en Syrie. Au départ, parents et amis veulent croire que celui-ci n’ira pas jusqu’à commettre l’irréparable: „Parvaiz, combattre ? Mon Dieu, non! Il est dans leur branche médias. Leur. Le drapeau noir et blanc surplombant des hommes à l’accent anglais qui tranchaient des têtes. Et la branche médias filmant la scène intégralement.“

Après avoir tout quitté, le jeune homme manifeste son soudain désir de faire marche arrière et revenir à la maison. Son autre sœur, Aneeka, demande alors à Eamonn de faire pression sur son géniteur afin de rendre ce rapatriement possible. Mais, fidèle à ses principes, le ministre refuse.

Un réalisme redoutable

Romancière mais aussi journaliste collaborant régulièrement à la BBC et au grand quotidien de centre-gauche The Guardian, Kamila Shamsie s’inspire du mythe d’Antigone pour son huitième livre, le troisième traduit en français – après „Quand blanchit le monde“ (Buchet/Chastel) et „Là où commencent et s’achèvent les voyages (Stock)“. Elle met en regard la raison d’Etat – combattre tous ceux qui veulent sa destruction – et la légitimité d’une famille qui entend par tous les moyens récupérer l’un des siens, fût-il devenu une brebis galeuse. Cette confrontation s’exacerbe au gré des événements. Page après page, la tension monte et complique singulièrement la résolution du problème.

Le roman fait montre d’une connaissance solide du processus de radicalisation. L’auteure décrit avec un redoutable réalisme les méthodes d’enrôlement. L’homme qui recrute Parvaiz pour le compte de l’Etat islamique sait parfaitement amadouer le jeune homme. Il prétend avoir bien connu son père. A l’entendre, celui-ci serait fier de le voir reprendre le flambeau de la lutte contre les „mécréants“: „Quand il a rejoint la lutte pour la justice il s’est fait appeler Père de Parvaiz. C’était sa manière de t’avoir près de lui. Donc, chaque fois que quelqu’un prononçait son nom – ses ennemis avec frayeur, ses frères avec amour, ses camarades avec honneur -, il prononçait aussi le tien.“

„Je veux ressentir la douleur de mon père“

Parvaiz accepte tout de son nouveau mentor, y compris les tortures auxquelles il est régulièrement soumis: „Attache-moi à nouveau. Je veux ressentir la douleur de mon père.“ D’un suspense haletant, le livre montre aussi la complexité de gérer de tels dossiers dans un environnement où tout le monde se sent malheureusement autorisé à parler. La presse n’échappe pas à cette critique quand elle prétend par exemple qu’Aneeka, la sœur de Parvaiz et Isma, „a traqué le fils du ministre de l’Intérieur et utilisé le sexe pour lui laver le cerveau afin qu’il convainque son père de permettre au frère terroriste de rentrer en Angleterre“.

Pour des raisons que l’on n’expliquera pas ici, deux des personnages centraux décident, à la fin du roman, de s’envoler pour le Pakistan, ce pays dont chacun porte une trace dans son sang. Mais leur combat est vain. Leur espoir de succès se heurtera bientôt à la folie des hommes. Car là-bas comme ici, les adeptes de la stratégie du pire sont légion. Rendons grâce à Kamila Shamsie de poser une question éminemment morale qui vient en écho à une actualité brûlante. La romancière ne tranche pas explicitement mais soyons-lui gré de souligner le défi qu’elle pose. Pas seulement à la Grande-Bretagne mais à l’ensemble des sociétés démocratiques.

Kamila Shamsie, Embrasements, traduit de l’anglais par Eric Auzoux, Actes Sud