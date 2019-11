Da sind sie wieder, seine drei Probleme: Kokain, Alkohol, Essen. Doch eigentlich sind es viel mehr: gescheiterte Beziehungen, Minderwertigkeitskomplexe, miese Geschäfte, charakterliche Defizite, Gerichtsverfahren, Schuldgefühle, Selbstmordversuche usw. Der größte Popstar der Welt, als der er sich mit 28 sieht, ist am Ende, sein persönliches Glück weit entfernt, das Leben mächtig verkorkst. Nach dem langen Absturz dann endlich 1990 der Entschluss zur Suchttherapie in einer Klinik. Mit zehn Dollar Taschengeld in der Woche und dem guten Gefühl, eine Waschmaschine jetzt ganz allein bedienen zu können. Die folgenden Gruppentherapiesitzungen bei den Anonymen Alkoholikern, Kokainsüchtigen und Essgestörten werden über die Jahre zu einer Ersatzsucht, bis zu 100 sind es teilweise im Monat, rund 1.400 wohl insgesamt.

Von Oliver Seifert

Halbe Sachen gibt es bei Elton John nicht, das ist eine Erkenntnis aus seiner gerade erschienenen Autobiografie. Entweder volle Pulle oder gar nicht. Lieber Ausschweifung statt Zurückhaltung. Leider hat dieses Prinzip einen entscheidenden Nachteil, denn auf maximale Euphorie und Eskalation folgen maximale Ernüchterung und Enttäuschung, sodass die eigenen Erfahrungen keine immer so positiven sind.

Das exzentrische Brillenmodel aus Pinner, einem tristen Vorort Londons, kann davon ein Lied singen – und hat es oft getan, meist mit sehr großem Erfolg. Sein künstlerischer Ruhm ist auf Augenhöhe mit Elvis Presley oder Michael Jackson, sein privates Scheitern beinahe auch. Ironischerweise tauchen der „King of Rock ’n’ Roll“ und der „King of Pop“ im Buch als peinliche Kopien ihrer selbst auf, doch so sehr sich Elton John darüber entsetzt zeigt, so sehr eifert er ihnen freilich eine Zeitlang nach.

Wenig Liebe, viel Prügel

Leicht hat es Reginald Kenneth Dwight, als der er 1947 geboren wird, aber auch nicht. Von Mutter und Vater mit wenig Liebe, aber viel Prügel versehen, dass nur „schreckliche Angst“ vor beiden bleibt, bietet die Musik Zuflucht. Der Traum: Mal wie Little Richard oder Jerry Lee Lewis sein. Sein Talent zum Klavierspiel bringt ihn an die Londoner Royal Academy of Music.

Nach fünf Jahren klassischer Ausbildung ist vorzeitig Schluss, der Job als Pub-Pianist bringt ordentlich Trinkgeld und Abhärtung. In der ersten Band Bluesology kann sich der sehr schüchterne Jüngling noch verstecken, doch als er 1967 den Texter Bernie Taupin kennenlernt, ist das Ziel klar, nämlich rund um die Uhr eigene Songs komponieren (sein Part: die Musik), und weil andere sie nicht wollen, bringt er sie unter dem neu angeschafften Künstlernamen Elton John zu Gehör. Nach einigen Anläufen funktioniert es, das zweite, selbstbetitelte Album mit dem Hit „Your Song“ schafft den Durchbruch auch international.

Mit 23 Jahren ist der kleine Mann mit den schrillen Klamotten laut Presse die Zukunft des Rock ’n’ Roll. Also alles paletti, oder? Von wegen, das Privatleben ist ein mittleres Desaster. Mit seiner Verlobten Linda hat er nicht viel am Hut, keine Liebe, kaum Nähe, schon gar kein Sex. Die Zukunft des Rock ’n’ Roll ist noch Jungfrau. Als sein künftiger Trauzeuge ihn anblafft, dass er schwul ist, stellt sich Entsetzen ein: Was soll das genau bedeuten? Bald weiß er es, verknallt sich in Dutzende Männer und macht seinen ersten Liebhaber sogar zum ersten Manager.

Schmerz und Drama

Viele (junge, blonde) Affären folgen und viel Schmerz und Drama, doch die Schuld dafür sucht der reflektierte 72-Jährige (wie auch bei anderen Problemen) bei sich: die vererbte Dickköpfigkeit und Unbeherrschtheit, die Unreife, das zwanghafte Bedürfnis, auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit etwas nachholen zu müssen. Je größer der Liebeskummer, desto höher der Drogenkonsum, der selbst für das Umfeld und die Zeit auffallend ausgiebig ist. Ein wenig Trost und Halt für den Moment spendet auch das exzessive Shoppen von Luxusgütern wie Mode, Möbeln, Kunst oder Kitsch. Die Gier nach allem ist unstillbar, das Maß ist verloren. Erst in der zweiten, cleanen Lebensphase tritt immer häufiger so etwas wie Normalität ein, gelingt der Abzweig in eine halbwegs bürgerliche Welt: mit festem Partner, zwei (von einer Leihmutter geborenen) Söhnen.

Es sind sehr intensive, sehr offene, sehr selbstkritische Einsichten, die trotz all der kleinen bis großen Katastrophen nicht ohne Humor auskommen, der wunderbar changiert zwischen feinsinnig und derb. Elton John erweist sich als verdammt guter Erzähler seiner Biografie, der sich ernsthaft müht, Personen und Ereignissen gerecht zu werden und so wenig wie möglich zu verklären.

An Klitterei seiner Popgeschichte ist ihm nicht gelegen, er beleuchtet seine Rollen als Diva oder Depp, erklärt in luftig-leichten Anekdoten über Rod Stewart, Gianni Versace, Prinzessin Diana, John Lennon oder Bob Dylan Wesentliches und in einem langen Kapitel über seine Mutter Tragisches. Dass der Tod Teil des Lebens ist, wird bei ihm besonders deutlich, so viele Freunde hat er zum Teil sehr früh verloren. Diesem omnipräsenten Tod mehrmals erfolgreich von der Schippe gesprungen zu sein, ist eine prägende Erfahrung für einen, der Leben, Liebe und Laster bis zur Sucht genossen hat. Auch dafür ist diese außergewöhnliche Biografie ein beredtes Zeugnis.

Foto: Heyne Verlag/dpa Halbe Sachen gibt es bei Elton John nicht, das geht aus seiner Autobiografie hervor