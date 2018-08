Als Kind half sie ihren Eltern auf dem Bauernhof, heute vor 60 Jahren wurde sie in Reims erste Weltmeisterin im Straßenradsport. Elsy Jacobs aus Garnich bestritt rund 1.100 Rennen und gewann deren 301!

Von Petz Lahure

Heute, am 30. August, ist es 60 Jahre her, dass Elsy Jacobs in Reims das Regenbogentrikot überstreifte und erste UCI-Weltmeisterin wurde. Das Verrückte an der Sache: Ein paar Jahre zuvor, als Elsy mit dem Kompetitions-Radsport beginnen wollte, waren Frauenrennen in ...