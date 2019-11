Wie lange es noch Eiswein, der bei Minusgraden geerntet werden muss, gibt, ist ungewiss. Mit dem Ertrag der „ Vendange tardive “ ist die Genossenschaft Vinsmoselle jedoch zufrieden. Gestern wurden die letzten Trauben für das als Dessertwein beliebte Produkt an der Mosel eingesammelt.

In der Lage „Rousebierg“ mit Blick auf den „Port de Mertert“ füllen sich die Kästen mit Pinot-gris-Trauben. Es ist das letzte Viertel eines Hektars, wo dieses Jahr noch etwas an den Reben hängt. An vielen Stellen schimmern die Trauben schwarz-grünlich, weil sie dort den „Spät“-Botrytis Pilz tragen. Er wird zugesetzt, um letztendlich den erstrebten Geschmack zu erreichen. Ein Öchslegrad von möglichst 130 Grad ist das Ziel. Während der normalen Ernte rund zwei Monate früher werden Trauben wie diese von den nicht befallenen bei der Lese getrennt. Für den süßen Dessertwein ist er jedoch erwünscht. Bernd Karl (51), der Technische Leiter der Kooperative Vinsmoselle, ist, was den diesjährigen Ertrag angeht, zufrieden.

Es friert zu spät oder gar nicht

Anders sieht es bei der diesjährigen Ernte und mit dem Eiswein aus. Er ist neben der „Vendange tardive“ und dem Strohwein eine der drei süßen Varianten der Moselweine und vor allem während der Weihnachtszeit als Dessertwein sehr beliebt. „Bei minus sieben Grad zu ernten oder am besten nach zwei Tagen mit minus acht bis zehn Grad, damit die Trauben schön durchgefroren sind, wird immer schwieriger“, sagt Karl. Vor allem die Rieslingtrauben, aus denen normalerweise Eiswein gewonnen wird, haben dieses Jahr Probleme gemacht. Sie eignen sich besonders für Eiswein, weil sie von Natur aus eine zitronige Säure mitbringen. „Das Spiel zwischen Süße und Säure zeichnet ganz klar den Eiswein aus“, sagt Karl. Abgesehen davon, dass es sehr spät, wenn überhaupt, gefriert, konnten die Rieslingtrauben dieses Jahr nicht lange genug an den Rebstöcken bleiben. Sie hatten sehr früh im Jahr die entsprechende Reife und fingen an, zu faulen. „Für mich ist das ganz klar auf das Wetter und die anhaltend hohen Sommertemperaturen zurückzuführen“, sagt Karl.

Wetter ist anders als gedacht

Muss der Weinbau sich neu erfinden? Wenn man Fachleute so hört, ist das schon im Gang. „Vor 20 Jahren war das Thema: Wie kann ich einen hohen Alkoholgehalt erreichen?“, sagt Karl. „Heute denkt man darüber nach, einen geringeren Gehalt im Weinberg zu produzieren. Das wäre vor zehn Jahren an der Mosel undenkbar gewesen.“ Boden, Düngung und Blattpflege an den Rebstöcken sind weitere Themen, die die Winzer schon immer, aber heute mehr denn je unter den veränderten klimatischen Bedingungen beschäftigen. Nach den Fäulnisjahrgängen in den Jahren 2000 und 2006 sind die Winzer dazu übergegangen, mehr Blätter wegzuschneiden, um der Fäulnis den Nährboden zu entziehen. Die Trauben werden so besser belüftet.

2019 war das fatal. Die Sonne verwandelte die Trauben ungehindert zu Rosinen. „Das war dieses Jahr zum ersten Mal“, bestätigt Karl. Mittlerweile experimentieren die Vinsmoselle-Winzer sogar mit Sorten, die vorher noch nie im Anbau waren. Nach Angaben der Kooperative gibt es inzwischen Versuchsfelder mit Merlot-Sorten. Deren Hauptanbaugebiet ist traditionell Südfrankreich. Spät-, Weiß- und Grauburgunder-Trauben kommen hingegen mit der Wärme zurecht. „Sie sind dieses Jahr so gut wie lange nicht“, sagt Karl.



Trotzdem bleibt allein die Kooperative auf 40 Prozent weniger Ertrag in diesem Jahr sitzen. Normalerweise kommen jährlich so um die 8 Millionen Liter Wein nach der Ernte zusammen. Dieses Jahr sind es nach Kooperativangaben nur 4,5 Millionen Liter. Ein Trost bleibt: Der Ertrag bei der „Vendange tardive“ ist stabil. 1.000 bis 1.500 Liter wird es voraussichtlich geben. Bei Preisen zwischen 25 und 30 Euro pro Flasche für das rauchig-würzig schmeckende Erzeugnis bleiben die Einnahmen zumindest in diesem Segment stabil.