Am Sonntag findet die sechste Auflage des Ironman 70.3 in Remich statt. Bereits zum vierten Mal ist der Schweizer Manuel Küng dabei. Im Tageblatt-Interview spricht der Sieger von 2015 darüber, was er am Ironman in Luxemburg besonders schätzt, wie es so ist, in der Mosel zu schwimmen, und über seine weiteren Karriereziele.

