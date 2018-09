In Luxemburg ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche zur Schule gehen. Weltweit haben über 120 Millionen Kinder nicht die Chance, eingeschult zu werden. Dafür gibt es die verschiedensten Gründe. Wir haben uns mit Paul Heber, Pressesprecher der Unicef, über Gründe, Probleme und Lösungsansätze unterhalten.

Tageblatt: In Luxemburg steht die “Rentrée” vor der Tür. Weltweit gibt es aber zahlreiche Kinder, die nicht die Chance haben, zur Schule gehen zu können. Wie hoch ist diese Zahl?

Paul Heber: Wir teilen das immer auf in Grundschule und Sekundarstufe. Das Problem mit den Zahlen ist, dass sie nicht immer ganz aktuell sind, da es meist Erhebungen sind, die ein, zwei Jahre zurückliegen. Die aktuellsten Zahlen, über die wir verfügen, sind in diesem Fall von 2016. Weltweit waren es 61 Millionen Kinder im Grundschulalter (6 bis 11 Jahre), die nicht in die Schule gehen konnten. Dazu kommen noch einmal 60 Millionen zwölf- bis 15-Jährige ...