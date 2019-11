Themen des monatlichen „City Breakfast“ waren neben dem Unfall auf dem „Chrëschtmaart“, bei dem ein Kleinkind ums Leben kam, u.a. das neue Gratis-Parken im Bahnhofsviertel und die Eröffnung der sogenannten Pop-up-Stores.

Wegen des tragischen Unfalls vom Sonntag und aus Respekt vor den Opfern werden die Animationsprogramme der „Winterlights“ in der Oberstadt gedrosselt. Das sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch gegenüber der Presse anlässlich des monatlichen „City Breakfast“. Den Weihnachtsmarkt ganz schließen werde die Stadt aber nicht. Für viele der Händler dort stehe zu viel auf dem Spiel. Das Programm im „Garer“ Viertel bleibt unverändert. Polfer sagte ebenfalls, dass eine Autopsie des toten Kindes angefordert worden ist.

Besucher des Bahnhofsviertels können sich übrigens über ein kleines vorweihnachtliches Geschenk in Form einer kostenlosen Parkstunde freuen. Nachdem der Schöffenrat und der hauptstädtische Geschäftsverband auf keinen grünen Zweig gekommen sind, was die Verteilung von kostenlosen Parkstunden im renovierten Parkhaus Neipperg angeht, beschloss der Gemeinderat einen Alleingang in Form einer Neugestaltung der Tarife in zwei Parkhäusern. Im Parking Neipperg und auch im Fort Wedell ist fortan die erste Stunde vom 29. November bis zum 25. Dezember gratis.

Der für Mobilität zuständige Schöffe Patrick Goldschmidt wies des Weiteren darauf hin, dass die Parkplätze im renovierten „Neipperg“ größer seien als die herkömmlichen. Auf Wunsch des „Stater Geschäftsverbandes“ hatte die Gemeinde den Geschäftsleuten des Bahnhofsviertels 20.000 kostenlose Parkstunden im kürzlich eröffneten Parkhaus Neipperg angeboten. Die Verteilung dieser Offerte bereitete aber anscheinend Probleme. Der Schöffenrat wollte, dass sich der Geschäftsverband um die Verteilung der Stunden bekümmert, forderte aber, dass nicht nur dessen Mitglieder davon profitierten, sondern alle Geschäftsleute bzw. deren Kunden. Der Geschäftsverband hat das offensichtlich anders gesehen. Der Schöffenrat hat nun Tatsachen geschaffen: Freies Parken für jedermann, wenn auch nur für eine Stunde.

Interesse an Pop-up-Stores

Die beiden Pop-up-Stores in der Oberstadt werden am kommenden Montag offiziell eröffnet. Es handelt sich dabei um Läden, denen der Geschäftsraum von der Gemeinde vermietet wird. Aus über 30 Anträgen wählte die Gemeinde zwei Ideen aus, die nun für sechs Monate von diesem Angebot profitieren. Im März werde die Stadt die Geschäftsräume ein zweites Mal ausschreiben. Die interessierten Unternehmer, die sich bereits gemeldet hatten, aber dieses Mal nicht berücksichtigt wurden, seien automatisch wieder in der neuen Auswahl, aber auch neue Anwärter seien willkommen, sagte der Erste Schöffe Serge Wilmes. Der erste Pop-up-Store „Bricks4Kids“ bietet Aktivitäten nach der Schule an, bei denen mit Lego-Bausteinen gearbeitet wird. Botari, das zweite Geschäft, verkauft Kleider und Accessoires aus Korea und Japan.

Wilmes erklärte ebenfalls, dass das Projekt „Art on the Street“ großen Anklang finde. War die Idee anfangs, die Vitrinen leer stehender Geschäftsräume mit Kunst auszuschmücken, würden sich nun sogar Inhaber von Geschäften bei der Gemeinde melden, um Kunstwerke für ihre Vitrine zu bekommen.

Die Bürgermeisterin erinnerte zum Schluss der Veranstaltung daran, dass bei Schneefall jeder Bürger dazu verpflichtet sei, den Bürgersteig vor seinem Haus sauber zu halten. Bei Unfällen könne es sonst teuer werden.