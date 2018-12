Das kommende Jahr lädt alle Arbeitnehmer zum “Brückenbauen” ein. Wer seine Urlaubstage geschickt platziert, kann mithilfe der Feiertage den einen oder anderen Kurzurlaub übers Wochenende herausschlagen.

Neujahr

2019 beginnt an einem Dienstag. Wer zum Jahresende also noch einen Urlaubstag übrig hat, kann mit einem verlängerten Wochenende ins neue Jahr starten.

Ostern

Vier ist die magische Zahl an Ostern (22. April). Wer sich nach Ostermontag noch vier Tage freinimmt, kann hier insgesamt neun Tage herausholen und somit einen Kurzurlaub planen.

Tag der Arbeit

Der 1. Mai fällt 2019 auf einen Mittwoch. Somit kann der Arbeitnehmer selbst entscheiden, welches Wochenende er denn nun verlängern möchte. So könnte Streit unter Arbeitskollegen vermieden werden.

Europatag

Im Koalitionsabkommen der “Gambia”-Regierung wurde festgehalten, dass mit dem Europatag ein zusätzlicher Feiertag geschaffen wird. Dieser muss erst noch den Instanzenweg durchlaufen, um offiziell anerkannt zu werden. Wie das Tageblatt jedoch aus gut informierten Regierungskreisen erfuhr, wird man alles daran setzen, dass der 9. Mai – 2019 am Donnerstag – bereits kommendes Jahr zum Feiertag wird. Mit nur einem Urlaubstag kann man also ein langes Wochenende genießen.

Christi Himmelfahrt

Kommendes Jahr findet Christi Himmelfahrt am Donnerstag, den 30. Mai statt. Mit einem zusätzlichen freien Tag kann man sich ein verlängertes Wochenende von vier Tagen “basteln”.

Pfingsten

Wegen des freien Pfingstmontags (10. Juni) können sich Arbeitnehmer wie jedes Jahr zu Pfingsten auf ein weiteres verlängertes Wochenende freuen.

Nationalfeiertag

Der 23. Juni fällt kommendes Jahr auf einen Sonntag. In einem solchen Fall bekommen Arbeitnehmer in Luxemburg, die an diesem Tag ohnehin nicht arbeiten müssen, einen Urlaubstag mehr.

Mariä Himmelfahrt

Der 15. August fällt 2019 auf einen Donnerstag. Ein Urlaubstag reicht also, um ein verlängertes – und hoffentlich auch sonniges – Wochenende zu erleben.

Allerheiligen

Der 1. November wird im kommenden Jahr an einem Freitag gefeiert. Somit dehnt sich das Wochenende auf drei Tage aus.

Weihnachten

Der erste und zweite Weihnachtsfeiertag fallen im kommenden Jahr auf einen Mittwoch und Donnerstag. Nimmt man sich nun am Freitag, Montag und Dienstag frei, dann kann man ganze sieben Tage die Beine hochlegen und die Zeit bis zum 2. Januar ohne Stress genießen. Das Jahr 2020 beginnt an einem Mittwoch.