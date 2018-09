An diesem Wochenende hatte man in Fond-de-Gras wieder Gelegenheit sich auf die Spuren von Jules Vernes und H.G. Wells zu begeben, die achte Ausgabe Anno 1900 – Steampunk Convention stand auf dem Programm und lockte begünstigt von der guten Wetterlage, wieder Tausende Besucher an.

Fond-de-Gras im viktorianischen Zeitalter, eine originelle Veranstaltung für Jung und Alt, die sich von ungewöhnlichen mechanischen Kreationen verzaubern lassen wollen. “Steampunk” ein Phänomen aus den 1980ern das sich zu einem Kunstgenre, einem Stil und einer Subkultur ausgeweitet hat, wobei das viktorianische Zeitalter bezüglich der Mode und Kultur idealisiert wiedergegeben wird. Bei Wikipedia wird diese Strömung so erklärt: “Steampunk fällt in den Bereich des sogenannten Retro-Futurismus, also einer Sicht auf die Zukunft, wie sie in früheren Zeiten entstanden sein könnte, ohne dass man etwas über den tatsächlichen Ablauf der Geschichte wusste”.

In Fond-de-Gras fuhren am Wochenende wie in jedem Jahr am letzten Septemberwochenende die beiden historischen Bahnen “Train1900” und “Minièresbunn” – zum letzten Mal in der Saison.

Gin Tonic aus der Zapfanlage

Zahlreiche Verkaufsbuden im Stil eines viktorianischen Marktes wurden im Innen- und Außenbereich des ehemaligen Elektrizitätswerkes Paul Wurth sowie den beiden Eisenbahnhallen aufgebaut, wo passionierte Kunsthandwerker und Händler handgefertigten Schmuck, originelle Kleidung und Accessoires zum Verkauf anboten. Neben Verkauf gab es auch einige Verkostungen. Das Highlight stellte mit Sicherheit der Gin-Tonic aus einer Zapfanlage dar.

Für das Event bescherte die Glas-, Stahl- und Backsteinarchitektur eine ideale Szenerie, wovon Staats- und Kulturminister Xavier Bettel sich anlässlich der offiziellen Eröffnung am Samstag morgen ebenfalls begeistern ließ.

Es war nicht nur ein Treffen für Gleichgesinnte, es kamen auch viele Schaulustige, denen Dampf, Fortschritt und Wissenschaft näher gebracht wurden. Über den viktorianischen Markt schlendern, sich die verschiedensten Vorführungen und Attraktionen ansehen oder sich die Vorlesungen von Tim Kesseler oder dem Geschichtenerzähler Harry Rischar anhören. Das waren nur einige der Attraktionen, die angeboten wurden.

Musikalisch standen mehrere Konzerte auf dem Programm, so unter anderem die “Gavroches” aus Luxemburg, Daniel Malheur und Drachenflug aus Deutschland sowie Victor Sierra aus Frankreich. Neben regionalen Händlern boten auch lokale Vereine Spezialitäten. Zum Beispiel der Traktorverein “Lanzbulldog Frënn Déifferdeng”, deren Mitglieder für die angebotene “Tarte flambée” reichlich Lob erhielten.