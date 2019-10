Komplexer Schließungsprozess

Der Mechanismus der Fallen gibt Wissenschaftlern immer noch Rätsel auf. Wenn die Falle geöffnet ist, sind die Blätter nach außen gewölbt. Wenn sie sich schließen, wölben sich die Blätter nach innen. Erst wenn die Falle komplett geschlossen ist, werden Enzyme freigesetzt (also keine Magensäure) und die Beute wird verdaut. Übrig bleibt der Chitinpanzer des Insektes. Nach rund zehn Tagen öffnet sich die Falle wieder. Dabei investiert die Pflanze Energie, um die Falle wieder zu öffnen. Eine Falle funktioniert ungefähr drei bis fünfmal. Danach nutzt die Pflanze sie noch eine Weile zur Fotosynthese und stößt sie anschließend ab.

Die Venusfliegenfalle wurde bereits 1760 vom Gouverneur der Kolonie in North Carolina, Arthur Dobbs, in einem Brief an den Botaniker Peter Collinson schriftlich beschrieben. Dobbs nannte die Pflanzen “Fly Trap Sensitive”. Collinson bat um Samen. Die Bitte wurde ihm Jahre später gewährt, sodass die Pflanze ihren Weg nach London fand. Dort untersuchte sie ein gewisser John Ellis. Als der Naturforscher Carl von Linné Ellis’ Berichte über die Pflanze erhielt, weigerte er sich, mit Verweis auf das Buch Genesis, anzuerkennen, dass eine Pflanze Tiere essen kann. In der Bibel steht, dass Gott den Menschen und Tieren Pflanzen gibt, damit sie sie essen können. Dort steht nicht, dass Pflanzen Tiere essen sollen. Der Gedanke an eine solche Pflanze war geradezu blasphemisch.

Das erste Buch speziell über karnivore Pflanzen trägt den Titel “Insectivorous Plants” (Insektenfressende Pflanzen) und stammt vom berühmten Naturforscher Charles Darwin. Er hatte entdeckt, dass der Sonnentau, der auch in Europa vorkommt, Insekten frisst. Daraufhin begann er Nachforschungen anzustellen. In seinem Buch beschreibt er auch die Venusfliegenfalle. Das Werk wurde 1875 veröffentlicht.

Anspruchsvoller Minimalismus

Als Sumpfpflanze hat die Venusfliegenfalle einen minimalistischen Lebensstil. Am besten gedeiht sie in nährstoffarmen Torf, der mit Torfmoos (Sphagnum) aufgelockert wird. Einige Züchter benutzen Perlit, um die Erde aufzulockern. Venusfliegenfallen sollten nie mit Leitungswasser gegossen werden, sondern nur mit entmineralisiertem oder mit Regenwasser. In seinem Buch “The Savage Garden” – dem Standardwerk zu karnivoren Pflanzen – empfiehlt Peter D’Amato, Venusfliegenfallen zu düngen, indem man mit einer Sprühflasche verdünnten Dünger auf die Blätter gibt.

Die Venusfliegenfalle legt jedes Jahr eine Ruhephase von drei bis fünf Monaten ein. Während dieser Zeit sollte sie kühl stehen und nicht so oft gegossen werden, um Schimmel zu vermeiden. Einige Züchter stecken die Pflanze dann in einen Plastikbeutel und bewahren sie im Kühlschrank auf. Dazu müssen die Pflanzen aus ihren Töpfen genommen und die Wurzeln mit destilliertem Wasser von Erde befreit werden. Tote Pflanzenteile werden dann entfernt. Idealerweise wird die Pflanze mit einem Antimykotikum behandelt. Anschließend wird sie in ein feuchtes Küchentuch eingewickelt und in den Plastikbeutel gesteckt. In Luxemburg ist dies meist aber nicht notwendig. Eine ungeheizte Garage ist in der Regel kühl genug.

Der lateinische Name der Pflanze lautet Dionaea muscipula. Dionaea bedeutet “Tochter der Dione”. Gemeint ist Aphrodite, die griechische Liebesgöttin. Muscipula ist das lateinische Wort für eine Mausefalle. Offiziell wurde die Pflanze wegen ihrer Schönheit nach der Göttin benannt. Es besteht jedoch die begründete Vermutung, dass der Name eher der überschäumenden Fantasie alter Männer zu verdanken ist, die sich von den Fallen der Pflanzen an weibliche Genitalien erinnert fühlten.