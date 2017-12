So etwas sehen die Feuerwehrleute von Esch/Alzette auch nicht jeden Tag. Als die Lebensretter am Donnerstagmorgen um 5.20 Uhr am Unfallort in der rue Michel Rodange eintrafen, erwartete sie ein nicht alltäglicher Anblick. In der Straße im Escher Zentrum war ein Transporter buchstäblich auf ein anderes Auto gefallen.

Zuvor war der Kleinlaster mit einem anderen Wagen kollidiert. Bei dem Unfall hat sich eine Person verletzt. Sie musste mit dem Krankenwagen ins Escher Krankenhaus gefahren werden.

Vor Ort waren der Bereitschaftsdienst der Feuerwehr des Cisea aus Esch und eine Ambulanz.