2022/2023 könnte eine neue Nationalgalerie für Luxemburger Künstler in den Räumlichkeiten der alten Nationalbibliothek eröffnet werden. Das hat Premier- und Kulturminister Xavier Bettel (DP) am Dienstag im Parlament gesagt. Bettel beantwortete eine parlamentarische Anfrage von Franz Fayot (LSAP). Die Idee, das nach dem Umzug der BNL auf Kirchberg freiwerdende Gebäude im Stadtzentrum Luxemburgs, für Luxemburger Kunst zu nutzen, sei bereits 2016 geäußert worden, so Bettel. Ausgestellt werden sollen Werke, die ab 1940 entstanden.

Baubeginn soll in zwei Jahren sein, die Bauzeit drei Jahre betragen. Umbau und Renovierung werden 36 Millionen Euro kosten. Ausgestellt werden Bilder, audiovisuelles Kunst, Fotos, Plastiken. Die neue Galerie sieht Bettel als ein Schaufenster, um die Vielseitigkeit der Kunst zu zeigen. Vorgesehen sind ebenfalls Wohnungen für rund 40 junge Menschen und ein Dokumentationszentrum für Kunst in Luxemburg.