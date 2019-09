Gut für ihn, aber schlecht für seine treue Kundschaft: Emin Estrefi hat seinen Beruf als Markthändler aufgegeben. Seit 2008, dem Jahr, in dem er sich selbstständig machte, konnte man bei dem sympathischen und immer hilfsbereiten Emin frisches Obst und Gemüse zu einem stets äußerst fairen Preis kaufen. Das ist jetzt vorbei.

Zweimal die Woche hatte er seinen Stand auf dem Escher Markt direkt vor dem Rathaus. Mittwochs verkaufte er seine Ware am Pariser Platz in der Hauptstadt und am Donnerstag stand der fleißige Mann auf dem zu Recht viel gepriesenen und wohl schönsten aller inländischen Märkte, dem in Düdelingen.

Estrefi, der aus dem Kosovo stammt und den nicht wenige Kunden fälschlicherweise über Jahre hinweg Emile nannten, hat am Samstag auf dem „Knuedler“ einen definitiven Schlussstrich unter seine Karriere als fahrender Früchtehändler gezogen, da er eine feste Anstellung bei einer Gemeinde in der nahen Großregion antreten wird.

Im letzten Jahrzehnt gehörte Emin zum festen Inventar der Wochenmärkte. Die Qualität seiner Nahrungsmittel war stets exzellent, darüber hinaus war er ein sehr freundlicher sowie zuvorkommender Mensch. Und ein fairer Händler dazu.

Alles Bio oder was?

Zu seinem garantiert naturbelassenen und von jeglichen Pestiziden verschonten Obst und Gemüse gehörten sowohl Äpfel wie Birnen, Trauben wie Pflaumen. Goldgelbe Mirabellen, Quitten und Nüsse vervollständigten jetzt im Spätsommer das reichhaltige Angebot. Mangos und Ananas waren die einzigen Exoten im Sortiment.

Im Gemüse-„Rayon“ war ebenfalls Lokales angesagt. Da gab es Tomaten, die nicht nur rot glänzten, sondern auch nach solchen schmeckten, bunte Peperoni ohne Pestizide, Möhren, rote Beete sowie Sellerie und Salatköpfe, die auch die größten grünen Skeptiker bedenkenlos kauften und verzehrten.

Kein Nachfolger in Sicht

Nach 27 Jahren in diesem schönen, doch auch harten Job hat Estrefi beschlossen, sich neu zu orientieren. „Die beiden letzten Saisons waren anstrengend und im Winter setzte mir die Kälte genau wie allen anderen Marktkollegen böse zu“, erklärt der „falsche Emile“.



Immer ein Lächeln im Gesicht (Foto: Guy van Hulle)

Emin Estrefi wurde am 15. Januar 1970 in Mitrovica im Kosovo geboren. Im März 1992 floh er vor dem drohenden Bürgerkrieg nach Deutschland, wo er, obwohl gelernter Elektriker in seiner Heimat, zum Obst- und Gemüsehändler wurde. Zunächst mit herkömmlicher Ware; doch als er 2003 nach Luxemburg übersiedelte und in einer Bio-Anbau-Gärtnerei in Mamer eine Anstellung fand, lernte er den Unterschied kennen und die gesünderen Naturprodukte schätzen. 2008 beschloss Emin, der zwei Jahre später die luxemburgische Staatsbürgerschaft erlangte, seinen eigenen Einzelhandel aufzubauen.

Obwohl der Bio-Markt weltweit boomt, fand Estrefi keinen Nachfolger für sein „Outdoor-Geschäft“. Niemand unter den sonst so trendig biodynamischen „Vegantariern“ war bereit, das Risiko einzugehen und seinen Job zu übernehmen. Denn der ist doch mit vielen Opfern verbunden, wovon Frühaufstehen das kleinere, bei Wind und Wetter hinter der Theke ausharren das größere Übel darstellt.