„Bäerbelendag“ steht vor der Tür und somit, besonders im „Minett“, die Gedenkfeiern zu Ehren der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Berg- und Feuerwehrleute. Doch woher stammt die Schutzpatronin, die auch im Ausland jedes Jahr um den 4. Dezember gefeiert wird?

Genaues lässt sich heute nicht mehr feststellen. Vielmehr stammen die Informationen aus Legenden und Überlieferungen. Laut der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 2. Dezember 2016 ist die heilige Barbara ein Marketinginstrument. Im Ruhrgebiet ging die Heiligenverehrung erst in den 50er-Jahren los. Dort wurde die Verehrung Barbaras durch Migranten aus Oberschlesien eingeführt.

In Luxemburg hingegen ist die Tradition wesentlich älter. Aus alten Zeitungsberichten ist zu erfahren, dass die Schutzpatronin schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg gefeiert wurde. So berichtet die Obermoselzeitung vom 10. Dezember 1884 über einen Bergarbeitergottesdienst zu Ehren der Schutzpatronin. Die heilige Barbara gilt in vielen Ländern sogar seit dem Mittelalter als Schutzpatronin. Wie wichtig den Bergleuten in Luxemburg ihre Schutzpatronin war, geht etwa aus dem Bau der Kirche in Lasauvage hervor. Diese wurde vom Grafen Ferdinand von Saintignon zu Ehren der Schutzpatronin und der Bergleute errichtet und 1894 eingeweiht.

Laut Überlieferungen, die jedoch nie historisch belegt werden konnten, lebte Barbara in Nikomedia, der heutigen Stadt Izmit in der Türkei. Die junge Frau wandte sich in ihrer Jugend dem Christentum zu. Ihr Vater, ein angesehener und reicher Römer, war Heide und wollte seiner Tochter das Christentum austreiben.

Märtyrerin

Der Legende nach soll der Vater seine Tochter in einem Turm eingeschlossen haben, wo sie oft misshandelt und geschlagen wurde. Bevor er eines Tages eine lange Reise antreten sollte, ließ er im Turm zwei Fenster anbringen. Nach der Abreise wurde auf Barbaras Wunsch ein drittes Fenster hinzugefügt, als Symbol für die Dreifaltigkeit Gottes. Ihr Vater wollte sie daraufhin nach seiner Rückkehr töten.

Barbara flehte Gott um Hilfe an, ein Felsspalt öffnete sich und sie konnte dem Tod gerade noch entspringen. Der Berg gab Barbara später wieder frei. Nachdem ihr Aufenthaltsort dem Vater verraten wurde, enthauptete dieser sie mit seinem Schwert. Unmittelbar danach wurde der Vater vom Blitz getroffen. So kam es, dass die heilige Barbara als Märtyrerin im Christentum oft mit einem Turm und einem Schwert abgebildet wird.

Die Bergleute verbanden Barbaras Leben im dunklen Turm, abseits vom Tageslicht sowie die Rettung durch den Felsspalt mit ihrem eigenen schweren Leben unter Tage und ernannten sie zu ihrer Schutzpatronin. AF