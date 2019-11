Geld ist Macht. Das wissen auch die Volksvertreter in der Chamber. Dennoch nutzen sie dieses Instrument traditionell eher zurückhaltend, wenn es um ihre eigene Institution geht.

In anderen Parlamenten haben Abgeordnete mehrere persönliche Mitarbeiter, können auf personalstarke Verwaltungen zurückgreifen oder erhalten großzügige Vergütungen, um sich mit Experten zu umgeben. In Luxemburg wird der Job des Parlamentariers dagegen weiter als Teilzeitarbeit angesehen. Persönliche Mitarbeiter sind nicht wirklich vorgesehen. Selbst die Praxis, dass die Mitglieder einer Fraktion gemeinsam ein Sekretariat mit Fachkräften finanzieren, ist ein eher rezentes Phänomen. Anfang der 1980er Jahre waren Fraktionssekretäre wie Robert Goebbels (LSAP) oder Jean-Claude Juncker (CSV) noch weitgehend Einzelkämpfer – allerdings (fast) mit Karrieregarantie.

Die „Sekretariatsentschädigung“ der Abgeordneten, die diese in der Regel an ihre Fraktion überweisen, um das gemeinsame Team zu finanzieren, soll demnächst deutlich angehoben werden: von derzeit 3.727 auf 6.495 Euro monatlich. Darauf haben sich die sieben im Parlament vertretenen Parteien geeinigt. Die Maßnahme soll den Abgeordneten helfen, ihrer Aufgabe, die Regierung zu überwachen, besser nachzukommen. Vor nicht allzu vielen Jahrzehnten konnte es nämlich vorkommen, dass ein Regierungsbeamter nicht nur die Gesetzesvorlage verfasste, sondern auch noch den betreffenden Bericht des Parlamentsausschusses. So weit zur Gewaltenteilung.

Eine Stärkung der Chamber gegenüber der Regierung (und auch des Staatsrats) ist absolut zu begrüßen. Dennoch sollte man den gewählten Weg hinterfragen. Die neuen Mittel sollen direkt an die Volksvertreter gehen, somit an die Fraktionen, somit an die politischen Parteien. Die Frage muss erlaubt sein: Ist die Stärkung der Einzelteile einer Struktur gleichbedeutend mit der Stärkung der gesamten Institution?

Die Fraktionssekretariate leisten eine wichtige Arbeit. Aber sie tun dies jedes in seiner Ecke. Dies liegt in der Natur des politischen Spiels. Die Alternative wäre, die Verwaltung der Chamber selbst deutlich zu stärken. Das Parlament verfügt heute in seinem Dienst für die Sekretariatsführung der Ausschüsse z.B. über weniger Mitglieder, als die Chamber Ausschüsse hat. Die Vorarbeit, die dieser Dienst für die Abgeordneten in ihrer Gesamtheit leisten kann, ist demnach offensichtlich begrenzt. Dabei würde ebendies Koalitions- und Oppositionsvertretern erlauben, mit gleich langen Spießen in die Debatten einzusteigen. Recherchen würden unabhängig von parteipolitischen Interessen geführt werden. Sie könnten auch mit dem Staatsrat geteilt werden. Erst in einer zweiten Phase wäre es dann an den Abgeordneten und Fraktionen, ihre legitimen politischen Differenzen auf dieser gemeinsamen Basis auszuleben.

Die Erhöhung der Sekretariatsentschädigungen sollte demnach nur ein erster Schritt im Bestreben sein, die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung weiter zu stärken.