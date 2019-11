Der „Service national de prévention du crime“ ist oft eine Anlaufstelle nach einem Einbruch. Besser aber ist es, die Hilfe dieses Dienstes des Luxemburger Polizei in Anspruch zu nehmen, bevor etwas passiert. Zum Beispiel schon beim Bau oder der Renovierung eines Hauses.

Tim Pauly und Marc Ragnatti haben die Szene schon oft gesehen. Nach einem Einbruch sind Menschen, jüngere wie ältere, oft ängstlich und verunsichert: „Viele von ihnen haben nach einem Einbruch Schwierigkeiten, sich in ihrer Wohnung sicher zu fühlen und können nicht mehr gut ein- und durchschlafen.“

Einbruchsopfer wollen deshalb oft so schnell wie möglich etwas unternehmen, um in Zukunft besser geschützt zu sein. Hilfe, und wohl auch eine wichtige psychologische Unterstützung, bietet der „Service national de prévention du crime“ der Großherzoglichen Polizei.

Dieser Dienst wurde vor gut 30 Jahren gegründet und besteht im Prinzip aus zwei Personen, nämlich Tim Pauly (seit drei Jahren dabei) und Marc Ragnatti (seit zwölf Jahren im Team). Beide geben nach einem Einbruch vor Ort gute Ratschläge, um die Situation bestmöglich im Interesse der Menschen zu verbessern, damit die sich schnell wieder in ihren eigenen Wänden geborgen fühlen.

Dies gilt besonders auch für Kinder, die oft sensibler auf ein Eindringen in ihren Wohnort reagieren und für die eine Welt zusammenbricht, wenn zum Beispiel ihre Sparbüchse mit dem gesparten Taschengeld gestohlen wird.

Kostenlose Schutzmaßnahmen

Möglichkeiten, sich zu schützen, gibt es viele. Auch solche, die eigentlich nichts kosten, wie zum Beispiel, dass man keine Leiter oder Werkzeug im Garten liegen lassen soll, dass Fenster nicht offen oder gekippt sein sollen, wenn man seine Wohnung verlässt, oder dass man in Mehrfamilienhäusern die Tür zur Wohnung immer zusperren soll.

Bei den Maßnahmen, die etwas kosten, wie neue Fenster, Türen, Zeiteinsteller für Beleuchtung und Jalousien oder die Alarmanlage, weisen Pauly und Ragnatti aber gerne auch darauf hin, was als Sicherheitsausstattung wirklich sinnvoll und nötig ist. Schließlich soll mit der Angst der Leute besonders in der dunkleren Jahreszeit keine Geschäfte gemacht werden.

Klar ist allerdings, dass ein Einbruch nie wirklich zu 100 Prozent ausgeschlossen werden kann, so gut man sein Haus auch schützt. Es ist auch nicht so, dass Einbrecher gezielt nur luxuriös aussehende Häuser ansteuern, um auf Beutezug zu gehen. Jedes Haus kann im Visier sein und oft wohl auch nur rein zufällig.

Es ist deshalb wichtig, so Tim Pauly, dass man den potenziellen Einbrechern das Leben so schwer wie möglich macht, indem man ihnen verschiedene Hürden setzt. Dass man das am besten bereits macht, wenn man sein Haus oder seine Wohnung plant oder renoviert, klingt einleuchtend. Auch hier helfen Tim Pauly und Marc Ragnatti, indem sie zum Beispiel aufgrund der Wohnungs- und Hausplänen zu einer bestimmten Art Haustür, Fenster, Gartenzaun oder Alarmanlage raten.

Oft sei es unterm Strich günstiger, gleich das richtige Produkt zu kaufen, als es nachträglich einzubauen, sagt Tim Pauly. Alarmanlagen können so zum Beispiel unter Putz gelegt werden, was unschöne Kabel versteckt oder Batterien spart.

Termin vereinbaren

Tim Pauly und Marc Ragnatti erscheinen stets in Zivil. Um die 250 bis 300 Mal werden sie auch am Ende dieses Jahres wieder unterwegs gewesen sein, um Schwächeanalysen durchzuführen und zu beraten.

Beratung bieten sie aber auch in ihrem Büro mit Ausstellungsraum in der Polizeizentrale in Findel an. Dort werden unter anderem einzelne Fensterscheibentypen, unterschiedliche Alarmanlagen und diverse Sicherheitsschlösser erklärt.

Ganz gleich, ob vor Ort oder in der Zentrale, ohne vorher vereinbarten Termin geht nichts. Innerhalb von sieben bis zehn Tagen kommt man dann an die Reihe und erhält eine kompetente und völlig kostenlose Beratung, die je nach Fragen zwischen 30 Minuten und einer Stunde dauern kann. Nachher ist man auf jeden Fall schlauer!

Infobox Service national de prévention du crime

Cité policière Grand-Duc Henri

Tél.: 24 42 44 03 3 oder prevention@police.etat.lu

Infos auch unter: www.police.lu