Vor drei Jahren nahm die Genossenschaft „De Verband“ ihr Produktions- und Logistikzentrum für Schüttgut im deutschen Perl-Besch in Betrieb. Nach der Schließung der Niederlassungen in Mersch, Nagem, Ettelbrück und Angelsberg wurde in diesem Jahr ein neuer Hauptsitz in Colmar-Berg offiziell in Betrieb genommen. Ein Gespräch mit Carlo Kraus, Generaldirektor, Dr. Frank Backes, ...