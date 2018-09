Am Mittwochabend findet im “Centre national de littérature” in Mersch eine Gedenkfeier für den am 13. August verstorbenen Schriftsteller Georges Hausemer statt. Dem engagierten Autor, Reisenden, Blogger, Fotografen, Übersetzer und Zeichner, der sich vor allem durch eine beeindruckende Vielseitigkeit auszeichnete, huldigt das Tageblatt am Mittwoch, indem wir in einer selektiven Werkschau beleuchten, was sein literarisches Schaffen eigentlich ausmachte.

Der vor Kurzem verstorbene Philosoph Clément Rosset schrieb in seinem erschütternden Essai “Le réel. Traité de l’idiotie”, dass das wahrhaftig Tragische, das Untröstliche in unserer Existenz nicht die Gewissheit des eigenen Todes, sondern die des Todes der anderen ist. Darin liege, so Rosset, der wahrhaftige ...