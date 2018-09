Die große Kundgebung des OGBL, die vor den Sommerferien die Unzufriedenheit des Personals im Bauwesen verdeutlichte (der LCGB hatte sich kurzfristig zu einer zeitgleich anberaumten Kundgebung an einem anderen Ort entschlossen), hat die Arbeitgeber des Sektors offensichtlich nicht vom Ernst der Lage überzeugen können. Die Schlichtungssitzung vom Mittwoch brachte keine Fortschritte – im Gegenteil.

Das andauernde Tauziehen um einen neuen Kollektivvertrag, das die Tarifparteien inzwischen vor das Schlichtungsamt brachten, geht demnach weiter, und dies unter keinen positiven Vorzeichen.

Trotz hervorragender konjunktureller Lage in dem Bereich und voller Auftragsbücher der Unternehmen habe die Arbeitgeberseite während der Sitzung vom Mittwoch in keinerlei Weise eingelenkt, so der Verhandlungsführer des OGBL, Jean-Luc De Mattheis, uns gegenüber.

Im Gegenteil: Statt der bisher maximal erlaubten 48 Stunden Arbeit pro Woche verlangten die Vertreter der Bauunternehmen nun eine erweiterte Flexibilität der Beschäftigten und die Möglichkeit, diese bis zu 56 Stunden arbeiten zu lassen.

Eine Erhöhung der Reallöhne lehne die Patronatsseite hingegen kategorisch ab, so der Gewerkschafter, der angesichts der weit entfernten Positionen keinen Sinn in weiteren Sitzungen vor dem Schlichter sieht.

Am 31. Oktober könne nun einseitig das Scheitern der “conciliation” erklärt werden und auch wenn De Matheis der Befragung der Bauarbeiter nicht vorgreifen wolle, so werde der Arbeitskampf wohl in eine nächste Phase gehen. Demnach wird nach dem Streik im Pflegebereich eine weitere Arbeitsniederlegung in einem wichtigen Bereich immer wahrscheinlicher.