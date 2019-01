Vor dem Friedensgericht musste sich ein Mann verantworten, weil er sich bei einem Fußballspiel zwischen Jugendmannschaften mit anderen Erwachsenen in die Haare gekriegt und eine Frau geschlagen hatte.

Wenn Kinder sich sportlich betätigen, sollte eigentlich der Spaß im Vordergrund stehen. Doch immer wieder kommt es bei Sportveranstaltungen für Nachwuchsmannschaften zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen Eltern, Betreuern und anderen Zuschauern, weil der Ehrgeiz dann doch größer ist als der Fair-Play-Gedanke.

Bei einem Spiel zweier luxemburgischer Nachwuchsteams konnte die FLF keinen Schiedsrichter stellen. Der Jugendtrainer der Heimmannschaft übernahm daraufhin die Leitung der Partie.

Immer wieder beschwerten sich die Eltern der Gästespieler lautstark über den Schiedsrichter und seine Entscheidungen. Für die aufgebrachten Erwachsenen an der Seitenlinie waren diese nicht neutral genug, sondern ganz klar zum Vorteil des Gastgeberclubs. Als dann ein Spieler der Gastmannschaft ein Tor schoss, bepöbelte die Mutter des Torschützen den Schiedsrichter lautstark.

Der Unparteiische, der sich nun dafür vor Gericht verantworten musste, antwortete auf die Beleidigungen mit einem Faustschlag gegen die Brust.

Geldstrafe

Durch die Wucht des Faustschlags verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte einen Hang hinunter. Bei dem Sturz wurde sie am Nacken und an der Schulter verletzt. Die Verletzungen waren jedoch nicht so schlimm, dass die Frau krankgeschrieben werden musste. Der Schiedsrichter wurde nun wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 250 Euro verurteilt.

Das Gericht forderte die Eltern zu mehr Fair Play in Zukunft auf. Die Erwachsenen sollten ihren Kindern als Vorbild dienen. Das Opfer erhielt 824,45 Euro Schadenersatz. Da es sich bei dieser Art von Streitigkeiten beileibe nicht um einen Einzelfall handelte, wurden bereits Tafeln mit Benimmregeln für die Zuschauer aufgestellt.