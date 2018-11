Er ist wieder da. Auf der Suche nach interessanten Inhalten meidet Hans Fellner, der studierte Kunsthistoriker mit Migrationshintergrund, ausgetretene Pfade und gelangt somit an unbekannte Orte. Hin zu spannenden Menschen, die ihre einzigartige Inselbegabung in Buchform teilen. In seiner neuen Buchhandlung findet nun ein großes Wissens-Archipel Platz.

Lesefreudige Forscher haben einen bisher unergründeten Fleck auf der Karte der Stadt Luxemburg entdeckt. Die hauptstädtische rue Louvigny verfügt jetzt neuesten Erkenntnissen zufolge über ein Binnenmeer. Ein Meer aus Büchern. Derart viele, dass noch nicht jedes seinen Platz in den zahlreichen Regalen gefunden hat. Etliche schlummern bisweilen in den gerade angelieferten ...