Rund 1.700 Schüler verlassen jährlich die Sekundarschule ohne Abschluss. Die Quote der Schulabbrecher hatte sich in den letzten Jahren auf neun Prozent stabilisiert, stieg zuletzt jedoch erneut auf dreizehn Prozent an. Ein Mediator für schulische Belange soll dieser Tendenz entgegenwirken.

In seinem Bericht zur Gesetzesvorlage “Schulmediatior” nennt der Parlamentsausschuss unter Berufung auf das Unterrichtsministerium drei große Probleme, denen sich Luxemburgs Schulwesen gegenüber sieht: Die Einschulung von Migrantenkindern, die Einschulung von Kindern mit spezifischen Erziehungsbedürfnissen, und drittens Schüler, die die Schule abbrechen. Für jeden einzelnen Bereich wollte das Schulministerium seinen eigenen Mediator. Auf Anraten des Staatsrats, der vor einer allzu schwerfälligen Struktur warnte, wird sich nun ein einziger Ombudsman der Problematik annahmen.

Die Ursachen, warum es zum Schulabbruch kommt, seien vielfältig, so Berichterstatter Claude Lamberty (DP) am Mittwoch im Parlament: Wiederholte schulische Misserfolge, Überforderung, der Eindruck, dass die eigenen Talente nicht erkannt werden, mangelnde Unterstützung zuhause, mangelnde Sprachkenntnisse, Behinderung… Die Grünen-Sprecherin Josée Lorsché nannte weitere Gründe. Bei 22 Prozent sei die Entscheidung zum Schulabbruch auf Klassenwiederholung zurückzuführen; 48 Prozent gaben die Schule auf, weil sie keine Praktikantenstelle oder die gewünschte Lehrstelle fanden.

Kein “Meckerkasten”

Der Mediator soll in Konfliktfällen vermitteln, die zum schulischen Scheitern der Jugendlichen beigetragen haben können. Dabei sollen möglichen Ursachen des Versagens ergründet werden. Eine mögliche Ursache wäre etwa das Fehlen einer entsprechenden Ausbildung oder ein schlecht funktionierender Schulbetrieb. Der Mediator soll Ansprechpartner für volljährige Schüler, Eltern minderjähriger Schüler, Lehrer und andere Mitarbeiter des Unterrichtswesens sein. Nach Untersuchung der Sachlage kann er der Schule entsprechende Empfehlungen aussprechen. Sein jährlicher Bericht soll öffentlich sein. Ein “Meckerkasten” etwa wegen einer ungenügenden Noten oder einer Disziplinarstrafe sei der Mediator jedoch nicht, betonte Lamberty.

Die Opposition bemängelte insbesondere die Schaffung einer neuen Struktur. Sie sei keinesfalls von deren Mehrwert überzeugt, sagte Françoise Hetto-Gaasch (CSV) und verwies dabei auf bereits bestehende Strukturen. Von einem weiteren Ausbau des “administrativen Wasserkopfs” sprach ADR-Parlamentarier Fernand Kartheiser. Manchmal habe man den Eindruck, als habe das Land mehr Organe als Schulpersonal, meinte seinerseits David Wagner (déi Lénk) und fügte hinzu, dass in der Diskussion über die Schule die Bedeutung der sozialen Herkunft für den schulischen Erfolg stets ausgeklammert werde.

Das Projekt wurde mit den 32 Stimmen der Mehrheit bei drei Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen angenommen.