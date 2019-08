Geboren wurde er zwar im deutschen Solingen, bekannt gemacht hat ihn aber der Luxemburger Sender RTL: Der ehemalige Radio- und Fernsehmoderator Jochen Pützenbacher ist am Donnerstag (23.8.) im Alter von 80 Jahren gestorben.

Seine Rundfunkkarriere des gelernten Friseurmeisters, Maskenbildners und Berufsschullehrers begann 1970, zunächst als Sprecher beim deutschen Programm von RTL. Unter Programmdirektor Frank Elstner stieg er bald zum Chefsprecher und Unterhaltungschef auf.

In Sendungen wie der 12-Uhr-Mittagspause oder dem Reisequiz Ein Tag wie kein anderer überzeugte er das Publikum mit seiner sonoren Stimme und feinen Manieren.

Als Fernsehmoderator betätigte er sich auch im deutschen Fernsehen, etwa in der Heimwerker-Kuriositätensendung Mit Schraubstock und Geige (SWF). Nach seiner Pensionierun 1996 moderierte er noch vereinzelt Veranstaltungen und dozierte an der Deutschen Hörfunkakademie in Oberhausen.

Pützenbacher wurde 1986 zusammen mit seinen RTL-Kolleginnen Helga Guitton und Haidy Jacobi mit dem Ordre de mérite des Großherzogtums ausgezeichnet. Er lebte auch nach dem Ende seiner Hörfunktätigkeit bei RTL im Großherzogtum Luxemburg, seine letzten Lebensjahre verbrachte er mit seiner Frau Ilse zurückgezogen in Düsseldorf.