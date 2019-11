Weniger wäre manchmal mehr. Das gilt auch für die CSV-Fraktionschefin Martine Hansen. Ihre Partei scheint jedenfalls definitiv in der Opposition angekommen zu sein, wovon zahlreiche Parlamentarische Anfragen, Kommentare in den sozialen Medien und vor den Mikrofonen und Kameras zeugen. Mit einer weiteren parlamentarischen Anfrage, die Hansen zusammen mit ihren Parteikollegen und Nord-Abgeordneten Emile Eicher, Marco Schank und Ali Kaes am 20. November einreichte, schoss die CSV nun aber ein klassisches Eigentor.

Schön und gut, dass sich CSV-Politiker plötzlich wieder Gedanken über die unhaltbare Verkehrssituation in und rund um Ettelbrück und im Nachbarort Niederfeulen machen. Es ist zudem ihr gutes Recht, Fragen zu stellen, wie weit die Regierung denn mit der Planung von Entlastungsstraßen in diesem Raum sei, ob sie bereits im Besitz aller dafür nötigen Grundstücke sei usw., usf. Es ist auch Hansens gutes Recht, auf Facebook zu schreiben, dass es nun endlich reicht. „Et geet elo duer!!“

Doch besonders in diesem Dossier holt die Vergangenheit die CSV ein. Die Geschichte dieser Umgehungsstraße ist den vier Abgeordneten sicherlich bekannt – wenn nicht, können wir hier mit einer kleinen Gedächtnisstütze dienen.

Ärgerlicher ist nämlich die Tatsache, dass das Ettelbrücker Verkehrsproblem in und aus Richtung Bastogne seit über 30 Jahren ein Diskussionsthema ist, getan hat sich jedoch nichts. Auf der Suche nach dem Grund dieses Nichtstuns stöberten wir in den Archiven und stießen dabei auf Dokumente, von denen die Originale mit Sicherheit auch noch im CSV-Archiv zu finden sein müssten.

Trassenplanung

Was die Ettelbrücker Südwest-Umgehung anbelangt, fanden wir Studien der Straßenbauverwaltung aus dem Jahr 1993! Ja, Sie haben richtig gelesen: Vor nunmehr 25 Jahren (!) befassten sich die Planer der „Administration des ponts et chaussées“ bereits mit der Trasse einer Entlastungsstraße Richtung Wiltz/Bastogne.

Und die Ingenieure der Straßenbauverwaltung leisteten ganze Arbeit, wie ein uns vorliegendes Dokument beweist, welches das Datum vom 6. Januar 2006 trägt.

Aufgrund der bereits Mitte und Ende der 1980er-Jahre durchgeführten Studien hatten die Ingenieure ein komplettes Vorprojekt ausgearbeitet und zur Verabschiedung an den damals verantwortlichen CSV-Bautenminister Claude Wiseler weitergeleitet. In den Dokumenten, die mit den Plänen auf den Instanzenweg geschickt wurden, liest man zum Beispiel Folgendes: „La mise en service du petit contournement d’Ettelbruck en 1993 a nettement amélioré le flux de trafic dans le centre d’Ettelbruck, mais il faut toujours mettre en évidence que cette route a été conçue pour délester le centre d’Ettelbruck moyennant un projet peu coûteux à réaliser en un temps record tout en sachant que ce contournement ne pourrait ni résoudre les problèmes de trafic en direction de Bastogne à long terme, ni les problèmes de sécurité qui se posent dans la descente dangereuse de Feulen en direction d’Ettelbruck.“

Und weiter: „En ce qui concerne la charge du trafic actuelle de cette route, la limite de capacité pour le giratoire près de l’Alzette est déjà largement dépassée pendant les heures de pointe.“ Vor sage und schreibe 13 (!) Jahren wurde demnach bereits schriftlich festgehalten, dass der Verteilerkreis am Deich das hohe Verkehrsaufkommen keinesfalls meistern kann.

Der CSV-Bautenminister Claude Wiseler schenkte der bewiesenermaßen damals bereits dringend notwendigen Entlastung keine Beachtung. Dieses Projekt tauchte dann auch auf keiner Prioritätenliste auf, ganz im Gegenteil: Es verschwand in irgendeiner Schublade. Der CSV-Mann hatte auch leichtes Spiel, denn der Druck aus dem ebenfalls unter CSV-Stab geführten Ettelbrücker Schöffenrat hielt sich aus welchen Gründen auch immer in Grenzen, um nicht zu sagen: blieb aus.

Auf das in diesem Dossier vorherrschende Nichtstun des damaligen CSV-Bautenministers angesprochen, gab Martine Hansen auf Facebook lediglich diese lapidare Antwort an die Kommentarschreiber: „Bis 2013 se schonns Terrain’en kaf gin; duerno nit méi.“ Wenn das so stimmt, gibt es auch einen guten Grund dafür: Die vor 25 Jahren vorgesehenen Trassen für die Entlastungsstraßen sind heute zugebaut. Und wer hat die Genehmigung dafür erteilt? – Richtig, es waren CSV-Bürgermeister!