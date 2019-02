Am Dienstagmorgen kam es zu teils chaotischen Szenen im luxemburgischen Bahnverkehr. Ein Kabel war auf einer Baustelle gerissen und sorgte für Verzweiflung bei den Reisenden.

So hatten sich die Reisenden ihren Dienstagmorgen nicht vorgestellt. Verspätungen von bis zu anderthalb Stunden, Ausfülle und Umstieg auf überfüllte Busse. Der Zugverkehr wurde wegen eines technischen Problems auf einer Baustelle zwischen Bettemburg und Berchem gestört.

Laut der luxemburgischen Betreibergesellschaft CFL war in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Kabel gerissen. Die CFL machte sich gleich an die Arbeit, konnte aber nicht verhindern, dass einige Züge ausfielen. Busse wurden eingesetzt, um die Reisende an ihren Zielort zu bringen.

Vor allem betroffen waren die Züge auf der Linie 90 von Luxemburg nach Thionville und auf der Linie 60 von Luxemburg nach Virton. Laut CFL werden die Reparaturen noch mindestens den ganzen Morgen dauern.