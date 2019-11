Rund 2.000 Gewerkschafter versammelten sich am Dienstagabend im Parc Hotel in Dommeldingen, um für die Erhaltung des Luxemburger Sozialmodells und die Rechte der Beschäftigten einzustehen. Zu der Protestversammlung hatten die drei repräsentativen Gewerkschaften OGBL, LCGB und CGFP gemeinsam aufgerufen, weil sich der Vorsitzende des Patronats-Dachverbandes „Union des entreprises luxembourgeoises“ (UEL), Nicolas Buck, geweigert hatte, mit den Gewerkschaften und der Regierung an einem Tisch zu verhandeln. Buck will nicht mehr an den Sitzungen des Tripartite-Gremiums „Comité permanent pour le travail et l’emploi“ (CPTE) teilnehmen, weil die Patronatsvertreter dort „40 Jahre gefickt“ worden seien, verriet er der Wochenzeitung d’Lëtzebuerger Land. In den Ohren von Bucks „gefickten“ Vorgängern Joseph Kinsch und Michel Wurth müssen seine Worte wie Musik geklungen haben.

Doch woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel der Arbeitgeber? Mit Jean-Paul Olinger (41) als neuem Direktor und Nicolas Buck (51) als Präsidenten hat die UEL in den vergangenen beiden Jahren einen Generationswechsel vollzogen. Beide waren im Dunstkreis der Finanzindustrie tätig. Olinger arbeitete beim Wirtschaftsprüfer KPMG, Buck hat eine Software-Firma, die Programme für den Finanzsektor entwickelt. Dass in diesem Wirtschaftsbereich Anstand und Arbeitsrecht nur eine untergeordnete Rolle spielen, ist kein Geheimnis.

Dieser Generationswechsel spiegelt den strukturellen Wandel der Luxemburger Wirtschaft wider. Der Übergang von der Industrie- zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft bleibt für die Gewerkschaften nicht ohne Folgen. Laut einer rezenten Studie ist der Anteil der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten zwischen 2002 und 2012 von 42 auf rund 33 Prozent gesunken. Auch der Anteil der Betriebsräte, die Mitglied in einer Gewerkschaft sind, geht zurück. Vor allem in den Bereichen Handel, Gastronomie und unternehmensbezogene Dienstleistungen hinken die Gewerkschaften hinterher. Die Digitalisierung und neue prekäre Formen der Beschäftigung wie Scheinselbstständigkeit oder Leiharbeit stellen OGBL und LCGB vor zusätzliche Herausforderungen.

Arbeitskämpfe waren in Luxemburg bislang eher die Ausnahme. Die Hauptgründe dafür sind einerseits der auf Konsens ausgerichtete Sozialdialog im Rahmen der Tripartite und andererseits die automatische Indexierung der Gehälter. Beides würde das Patronat am liebsten abschaffen. Die UEL geht davon aus, dass dies wegen der mutmaßlichen Schwächung der Gewerkschaften ohne weitreichende Konsequenzen bliebe.

Doch dieser Schuss auf die Beschäftigten könnte glatt nach hinten losgehen. Die Protestversammlung vom Dienstag hat gezeigt, dass die Gewerkschaften längst nicht tot sind und zusammenstehen, wenn es um ihre Rechte geht. Die Regierung stärkt den Syndikaten den Rücken und hält sowohl am Index als auch an der Weiterführung der Dreiergespräche fest. Eine Radikalisierung der Gewerkschaftsbewegung wäre auch nicht in ihrem Interesse.

Der Ton ist in den vergangenen Wochen auf beiden Seiten rauer geworden. Solange es beim Säbelrasseln bleibt, ist nicht viel zu befürchten. Doch sollte die UEL nicht einlenken und auf ihrer Position beharren, könnte Luxemburg noch ein heißer Winter bevorstehen.