Am Mittwoch hat der Weltklimarat erneut vor einem rasanten Anstieg der Temperaturen in den Ozeanen und an Land gewarnt. Gletscher schmelzen und lassen den Meeresspiegel ansteigen. Gleichzeitig verliert das Meer an Sauerstoff, was drastische Folgen für Fische und Korallenriffe hat. Küsten und Inseln würden künftig häufiger überflutet. In den Bergregionen würden Erdrutsche und Lawinen in den nächsten Jahrzehnten zunehmen. Die Forscher haben einen direkten Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen und den Kohlendioxid-Emissionen festgestellt. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Natur und Umwelt könnten auch zu einem dramatischen Anstieg von Armut und humanitären Katastrophen insbesondere in Entwicklungsländern führen.

Diese apokalyptischen Szenarien machen vielen Menschen Angst. Die Reaktionen auf diese Angst sind jedoch sehr unterschiedlich. Manche begegnen den Warnungen mit Ablehnung und werfen den Forschern Übertreibung und ideologische Panikmache vor. Andere flüchten sich in Fatalismus.

Eine sozial gerechte ökologische Wende

Immer mehr Menschen widersetzen sich aber der Gleichgültigkeit und Schicksalsergebenheit. Sie demonstrieren seit Monaten für Klimagerechtigkeit und fordern lautstark Taten von den politischen Entscheidungsträgern. Heute werden erneut Millionen Menschen auf der ganzen Welt für Klimagerechtigkeit demonstrieren. Auch in Luxemburg. Über 30 Nichtregierungsorganisationen und drei Gewerkschaften haben sich dem Aufruf der jungen Klimaaktivisten angeschlossen.

Hoffnung macht ihnen nun die Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD). Am Mittwoch bestätigte die Konferenz, eine sozial gerechte ökologische Wende sei möglich. Doch dafür brauche die Welt ein anderes Wirtschaftssystem. Die Forderung ist nicht neu. Gewerkschaften und linke Parteien warnen seit Jahrzehnten vor den verheerenden Auswüchsen des Kapitalismus. Doch nicht einmal die weltweite Finanzkrise konnte das neoliberale Dogma brechen. Stattdessen gewannen in vielen westlichen Demokratien rechtspopulistische Politiker in den vergangenen Jahren an Zuspruch. Auch und vor allem, weil sie vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen versprachen.

Die Versprechen der Rechtspopulisten

Nun wird aber immer deutlicher, dass die Rechtspopulisten ihre Versprechen nicht werden halten können, denn die wahren Probleme dieser Welt heißen nicht Migration und nationale Identität, sondern Zerstörung der Umwelt und Klimawandel.

Damit die ökologische Transition gelingt, müssten bis zu 2,7 Billionen Euro pro Jahr allein in den Entwicklungsländern investiert werden, rechnete die Welthandels- und Entwicklungskonferenz in dieser Woche vor. Um dieses Geld zu mobilisieren, fordert sie einen neuen, grünen „New Deal“, an dem sich die ganze Weltgemeinschaft beteiligt. Die finanziellen Mittel sind laut UNCTAD durchaus vorhanden. Globale Konzerne säßen auf einem Geldberg von schätzungsweise zwei Billionen Dollar, während die sogenannten „High net worth individuals“ (HNWI) Zugang zu Vermögenswerten von über 60 Billionen Dollar hätten.

Die OECD schätze, dass institutionelle Investoren in ihren Mitgliedstaaten über ein globales Vermögen von 92,6 Billionen Dollar verfügen. Der brasilianische Rentenfonds belaufe sich auf geschätzte 220 Milliarden Dollar und die afrikanischen Pensionsfonds kämen auf rund 350 Milliarden Dollar. Wenn nur ein Teil dieser Vermögen zum Erreichen der UN-Entwicklungsziele eingesetzt würde, könne die Agenda 2030 erfüllt werden, schreibt die UNCTAD in ihrem Bericht.

Besteuerung hoher Einkommen, Energiewende und öffentlicher Verkehr

Scheitern könnte das Vorhaben aber am derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld, das weiter von Austerität, Liberalisierung und Schuldenpolitik bestimmt werde, befürchtet die UN-Konferenz.

Gerade deshalb ist ein Systemwechsel, wie ihn die Klimademonstranten fordern, unerlässlich. Statt private und öffentliche Gelder in der internationalen Finanzspekulation zu verschleudern, um einigen wenigen maximale Renditen zu bescheren, müssen die Regierungen endlich verantwortliche Entscheidungen treffen. Eine konsequente Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen wäre eine erste sinnvolle Maßnahme. Öffentliche Investitionen in realwirtschaftliche Initiativen zur Umsetzung der Energiewende und zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel die nächste.

Denn wenn die Staaten nicht bald handeln oder nur kosmetische Änderungen vornehmen, wie es zurzeit in Deutschland passiert, wird mittel- bis langfristig nicht nur das Klima, sondern auch der soziale Frieden gefährdet sein.