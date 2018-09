Mittagszeit in einem bekannten Café-Restaurant in Esch. Ein Song von Falco ist über die Lautsprecheranlage zu hören. Das Essen mundet und Nando Pasqualoni, unser Tischnachbar, hat eine Menge zu erzählen. Der 67-Jährige, der einst Zentralausschuss-Präsident bei ArcelorMittal war und auch letzter Präsident der Arbeiterkammer, hat den Jakobsweg nun bereits zum dritten Mal zurückgelegt.

Tageblatt: Wie kam es, dass Sie den Jakobsweg gegangen sind?

Nando Pasqualoni: Vor einigen Jahren habe ich das Buch von Paulo Coelho „Auf dem Jakobsweg: Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela“ gelesen. Das war Mitte der 90er. Seitdem stand für mich fest, dass ich den Jakobsweg unbedingt mal gehen muss. Aus Zeitgründen kam dies damals aber nicht zustande. Und nun habe ich ihn bereits drei Mal bewältigt und bin in der Hinsicht bereits ein alter Hase.

Wann waren Sie das erste Mal unterwegs?

2014, von September bis Oktober. Dann 2016 von April bis Ende Mai. In diesem Jahr war ich auch um diese Jahreszeit unterwegs, habe aber dann nach der Ankunft in Compostela noch ein Stück Weg drangehängt.

Wie viele Kilometer waren es denn diesmal insgesamt?

Zwischen 1.230 und 1.250 Kilometer. Insgesamt war ich 44 Tage unterwegs. Einige Etappen waren bis zu 40 Kilometer lang. Die waren dann sehr flach. Zehn oder zwölf Stunden marschieren. Man hat ja dann nichts anderes vor. Allerdings muss man das auch mental erst mal bewältigen.

Sie sind ein alter Hase, haben Sie eingangs gesagt …

Man wird schnell ein alter Hase, wenn die Füße schmerzen und die Gelenke krachen. (lacht) Die Erfahrungen aus den ersten beiden Wallfahrten haben mir geholfen. Das Wetter kann beispielsweise äußerst problematisch sein. Beim zweiten Mal hat es 26 Tage am Stück geregnet. Diesmal gab es drei Regentage zu Beginn und drei zum Schluss. Da hilft dann auch die beste Pelerine nichts. Nach kurzer Zeit ist man völlig durchnässt.

Sind Sie den Weg alleine gegangen?

Ich habe 85 Prozent des Weges alleine zurückgelegt. Allerdings kommt man täglich mit anderen Wanderern in Kontakt und auch ins Gespräch. Man lernt interessante Menschen kennen. Eines der Themen ist aber immer das gleiche: die Motivation. Warum tut man sich den „Camino“ an? Es gibt viele, die es aus religiösen Gründen machen. Die echten Pilger halt. Ich dagegen bin Atheist.

Was sind Ihre Beweggründe?

Das innere Gleichgewicht finden. Im Einklang sein mit sich selbst. Wandern gibt mir sehr viel. Den Körper auspowern und bis an seine Grenzen gehen. Psychisch und physisch. Wandern ist für mich wie ein Ritual geworden. Ich bin jede Woche gleich ein paar Mal unterwegs. Zwischen 20 und 25 Kilometer. Mal im Süden oder mal im Norden Luxemburgs.

Dann war da auch der Zeitpunkt, an dem ich in Rente gegangen bin. Man arbeitet sein Leben lang und dann ist irgendwann Schluss. Damit muss man erst einmal klarkommen. Die ersten zwei Monate waren wie Urlaub, dann aber wurde es problematisch. Es geht um den Selbstwert. Ich hatte das Gefühl, aus der neuen Situation mal raus zu müssen. Um über mich selbst nachzudenken.

Zurück zum „Camino“. Wen haben Sie denn da alles so getroffen?

Wie so oft, wenn man in der Welt unterwegs ist, trifft man gleich auf Luxemburger. Zwei Nonnen. Die wollten aber nicht groß etwas sagen. Sie waren eher abweisend. Zwei Brüder aus Düdelingen waren auch unterwegs. Wir haben dann gemeinsam eine Strecke zurückgelegt. Man benötigt im Übrigen immer ein paar Etappen, bevor man „reinkommt“ und sich der Körper an die Strapazen gewöhnt und den Rhythmus gefunden hat.

Was gab es sonst noch für Anekdoten?

Auf der sechsten oder siebten Etappe habe ich unterwegs eine Pause auf einer Terrasse eingelegt. Dort saßen Deutsche. Die Abteilung eines Betriebes. Der „Camino“ war Teil einer Teambuilding-Maßnahme. Die machten alle missmutige Gesichter und schauten ziemlich unglücklich drein.

Und dann?

Der Teamleiter fragte mich, wie ich den Jakobsweg denn finden würde. Ich sagte spaßeshalber: „Hart, aber nicht so hart wie Stalingrad.“ Die Wanderer blickten auf und lächelten gequält. Also als Teambuilding-Maßnahme taugt der Jakobsweg nicht. Man muss ihn planen und gezielt angehen. Ich habe in Pensionen übernachtet, in Klöstern und Hotels. Ich habe nie etwas dem Zufall überlassen. Ich wusste stets, wo ich übernachten würde. Auch beim dritten Mal, obwohl sich da schon reichlich Routine entwickelt hat. Sonst geht es einem wie den Deutschen aus der Firma. Das war Stress pur bei denen. Von Glücksgefühlen keine Spur. Die waren total unzufrieden, da sie völlig unvorbereitet einen Teil des Weges auf sich genommen hatten.

Kommen denn solche Glücksgefühle auf?

Und ob die aufkommen! Glücksgefühle und Erleichterung. Als ich das erste Mal in Santiago ankam, habe ich mich vor der Kathedrale auf eine Bank gesetzt und es einfach mal genossen. Es war ein tolles Gefühl und gleichzeitig auch Dekompression. Ein Gefühl, es geschafft zu haben, aber auch ein Gefühl, dass das Kapitel eines Buches zu Ende ging. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass es mich noch zwei weitere Male dorthin ziehen würde. Und es gibt in der Tat auch diese Phasen, in denen man sich irgendwie selbst überholt und echte High-Gefühle wie beim Marathon laufen entwickelt.

Und die anderen Phasen?

Die gibt es natürlich auch. Einmal, nach einer Etappe von 40 Kilometern, war ich derart am Ende. Ich habe einen Freund angerufen und ihm gesagt, dass ich aufhören würde. Da hat er gesagt, Nando, stellt dich mal unter die Dusche für eine halbe Stunde, dann trinkst du einen Aperitif und isst ein paar Oliven … Er sollte recht behalten. Zwei Stunde später hegte ich keinen Gedanken mehr ans Aufhören. Die Euphorie war zurück und ich freute mich auf den nächsten Tag. Ich habe folgende Lehre aus dem Jakobsweg gezogen: Du wirst unterwegs stets mit dir selber konfrontiert und musst dich immer wieder infrage stellen. Das ist für mich der „Spirit“.

Apropos Oliven. Wie sieht es mit der Verpflegung aus?

Nach der Dusche und dem täglichen Wäschemachen steht das Abendessen an, das je nach Region völlig unterschiedlich ist. Sehr nahrhaft ist es immer. Es besteht aus einer Vorspeise, einem Hauptgericht und einem Dessert. Speziell in Klostern isst man hervorragend. Mit dem Wein habe ich immer langsam gemacht. Höchstens ein haltes Glas, sonst war ich morgens platt. Mit Pilgern aus Südkorea, die sehr katholisch sind, ist es einmal sehr lustig gewesen. Je mehr sie tranken, desto lockerer wurden ihre Zungen. Später hatten sie dann alle ihre „Charge“. Zwischen 10 bis 15 Prozent der Wanderer bzw. Pilger sind im Übrigen Asiaten. Ansonsten trifft man auf Menschen aus aller Herren Länder. Darunter viele Studenten, die vorm Start ins Berufsleben noch die nötige Zeit finden für dieses Abenteuer. Aber auch viele in meinem Alter.

Wie viele Kilos verliert man eigentlich unterwegs?

Das ist individuell, aber abnehmen tut jeder, deshalb ist die Ernährung so wichtig. Es gibt eine Faustregel, die besagt, dass man das an Gewicht abnimmt, das man im Rucksack hat.

Haben Sie auch religiöse Fanatiker unterwegs getroffen?

Solche Geschichten erlebt man jeden Tag. Es galt einmal, einen Berg zu bezwingen, den „Cuesta de Matamulos“, da, wo die Esel hochgehen und draufgehen, wenn man es übersetzt. Da geht es steil hoch und auch wieder runter. Oben stand ein Amerikaner, der jeden dazu aufforderte, sich zu bekreuzigen, als hätte man den Berg nur mit Gottes Hilfe geschaffen. Dann habe sich da noch einen Theologieprofessor von der Uni aus Bologna kennengelernt. Sein Vorname war Fabrizio. Wir hatten uns verlaufen und legten den Weg dann gemeinsam zurück. Er konnte sich nicht vorstellen, dass man als Atheist auf dem Jakobsweg pilgert. Das Gespräch ging um Glaube, um den Sinn des Lebens. Ich hielt forsch dagegen und er kam immer mehr in die Defensive. Ich zählte die Sünden der katholischen Kirche auf, von denen es ja einige gibt: ihre Rolle unter Mussolini in Italien, während der Nazi-Zeit in Deutschland, dann die ganzen sexuellen Übergriffe der Würdenträger an Minderjährige.

Wie ging das Gespräch dann weiter?

Er geriet immer mehr in die Defensive und sagte irgendwann, dass die Gnade Gottes wohl längst noch nicht bei jedem Kirchengänger richtig angekommen sei. Als wir uns dann voneinander verabschiedeten, sagte er, dass er erstaunt darüber sei, dass es auch „gute“ Atheisten gäbe. Das wäre für ihn denn auch ein Gottesbeweis. Ich fand selber, dass das aber ein starkes Stück war …