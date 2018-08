So ein Flughafen ist schon fast eine Welt für sich, und das trifft auch auf einen kleineren Flughafen wie Luxemburg-Findel zu. Große Herausforderungen, strenge Regeln und facettenreiche Arbeiten bestimmen den Alltag des Lux-Airport.

Von Christian Schaack

2017 war ein absolutes Rekordjahr für den nationalen Flughafen. 3,6 Millionen Passagiere stiegen während des vergangenen Jahres am Findel in oder aus einem Flugzeug, sechs Mal so viel Menschen, wie unser Land Einwohner zählt. 2016 brachte in punkto Passagierzahlen bereits eine Steigerung von 18 Prozent, 2017 waren es dann satte 55 Prozent. Die Luftfahrt boomt und stellt die Fluggesellschaften und den Flughafenbetreiber vor große logistische Herausforderungen.

Natürlich betrifft dies zu allererst Lux-Airport, den Betreiber. In der Tat verwaltet der unter anderem die gesamte Infrastruktur wie Gebäude, Gepäckförderanlage oder Rollfelder mit allen Markierungen und Beschilderungen, die Koordinierung von Check-in-Schaltern, Gates und Flugzeug-Parkpositionen, den Informationsschalter, ...