Ganz feierlich, in Anwesenheit von Erbgroßherzog Guillaume, wurde am Samstag die Messe „Home & Living“ eröffnet. Der neue Wohnungsbauminister Henri Kox hob in seiner Eröffnungsrede die Wohnungsbauproblematik hervor. Steigende Wohnungspreise, mangelnder Wohnraum und vor allem das Fehlen an bezahlbarem Wohnraum standen einmal mehr im Mittelpunkt der politischen Ansprachen. Einziger Trost für Wohnungssuchende: Nur in Ungarn steigen die Preise noch schneller als in Luxemburg.

Während neun Tagen sollen die erwarteten 30.000 Besucher das Glück zu einer neuen Wohnung finden – oder halt an einem der 220 Stände den passenden Handwerker um die in die Jahre gekommene Bestandsimmobilie fachgerecht zu renovieren.

Am Informationsstand des nationalen Feuerwehr- und Rettungskorps CGDIS stand der Brandschutz im Mittelpunkt. Hintergrund ist das geplante Gesetz zur Rauchmelderpflicht innerhalb der Wohnungen und Häuser. Dieses soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten und alle Wohnbesitzer zum Anbringen von Rauchmeldern verpflichten. Jeder Besucher erhält am Stand des CGDIS einen Rauchmelder kostenlos. Die Polizei ihrerseits informierte die Besucher über vorbeugenden Einbruchsschutz.

1 von 37

Aktiv teilnehmen

Auch wenn sich die Home and Living seit Jahren um die gleichen Themen von Bau, Renovieren, Dekorieren und Inneneinrichtung dreht, lohnt sich der Besuch dennoch. 60 technische Neuheiten gibt es zu entdecken, sei es im Bereich der Smart-Home-Technologie oder in Sachen edle und historische Materialien zur Verwendung im modernen Zeitalter.

Die Besucher sollen die Messe nicht als einen passiven Spaziergang erleben. An vielen Ständen ist die aktive Teilnahme der potenziellen Kundschaft gefragt, sei es in Form von Workshops zu vielfältigen Themen oder mit einer breiten Auswahl an Gewinnspielen und Aktivitäten für Groß und Klein.

Wem das alles zu turbulent ist und auf der Suche nach einem neuen Schlaferlebnis ist, der wird wahrscheinlich bei einem der vielen Betten- und Matratzenverkäufer fündig – mit etwas Glück mit 50 Prozent Rabatt.

Von unserem Korrespondenten André Feller