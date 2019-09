Der Großteil des Hauptfelds bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open (250.000 US-Dollar) steht seit Mittwochabend fest. Die Verantwortlichen dieses Turniers konnten wie gewohnt einige Top-Spielerinnen ins Großherzogtum locken. Nachdem schon seit längerem gewusst war, dass die Titelverteidigerin Julia Goerges sich wieder in Luxemburg die Ehre geben wird, wird neben ihr noch eine weitere deutsche Spielerin an den Start gehen. Das wird keine Geringere als die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber sein. Die 31-Jährige war eine der Wunschspielerin von Turnierdirektorin Danielle Maas. Sie wird nach dem jetzigen Stand der Dinge als Nummer eins der Setzliste an den Start gehen.

Mit Mandy Minella wird auch eine Luxemburgerin per Wildcard direkt im Hauptfeld stehen.

Hier die weiteren Spielerinnen im Überblick:

1. Angelique Kerber (D/WTA 15)

2. Elise Merstens (B/24)

3. Julia Goerges (D/25)

4. Danielle Collins (USA/35)

5. Viktoria Kuzmova (SVK/50)

6. Camila Giorgi (I/52)

7. Margarita Gasparyan (RUS/54)

8. Marie Bouzkova (CZE/58)

9. Alizé Cornet (F/59)

10. Fiona Ferro (F/61)

11. Alison Van Uytvanck (B/63)

12. Monica Puig (PUR/64)

13. Lesia Tsurenko (UKR/68)

14. Elena Rybakina (KAZ/69)

15. Jil Teichmann (SUI/70)

16. Anna Blinkova (RUS/73)

17. Kateryna Kozlova (UKR/74)

18. Andrea Petkovic (D/77)

19. Rebecca Peterson (SWE/78)

20, Madison Brengle (USA/79)

21. Kristyna Pliskova (CZE/81)

22. Shelby Rogers (USA/81/SR)

23. Pauline Parmentier (F/82)

24. Mandy Minella (LUX/154/WC)