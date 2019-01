Der heute 59-jährige Jamek M. war am 12. Juni 2018 von der Kriminalkammer wegen vorsätzlichen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslänglichem Freiheitsentzug verurteilt worden. Laut Forensik, eigenem Geständnis sowie entsprechenden Zeugenaussagen im Jahre 2015 soll er seine Frau mit sechs gezielten Kopfschüssen aus einer nicht angemeldeten Pistole in einem Hinterhof in Esch/Alzette niedergestreckt haben.

Die Schussfolge war durch eine Ladehemmung nach der ersten Feuerung für etwa 2,4 Sekunden unterbrochen. Das deutete auf einen zielorientierten Täter hin und ließ auf Vorbedacht schließen. Da beim Beschuldigten, der laut Aussagen der Angehörigen seine gesamte Familie terrorisiert hatte, keine Reue zu erkennen war, forderte der Staatsanwalt die Höchststrafe, die dann auch in Form von lebenslänglicher Haft gesprochen wurde.

“Hohe kriminelle Energie”

Der Mann legte daraufhin Berufung ein. Diese wurde am Dienstag verhandelt. Dazu hatte der Angeklagte aber den juristischen Beistand gewechselt. Auf die Frage der Vorsitzenden, warum er gegen das Urteil in erster Instanz aufbegehrt, sagte der Mann unter Tränen, dass er das Strafmaß als zu hoch empfinde. Seine Frau sei nicht mehr unter den Lebenden und er habe kein Recht gehabt, ihr das Leben zu nehmen. Er bereue seine Tat zutiefst und würde sein Leben opfern, um sie wieder lebendig zu machen – wenn er es denn könnte.

Nachdem der Beschuldigte den Teufel in sich beschworen und sich bei seiner Familie entschuldigt hatte, die er trotzdem auch am Dienstag noch der Lüge bezichtigte, war es der Anwalt der Nebenkläger, der aus dem Urteil in erster Instanz zitierte. Darin ist von “Machiavellismus und hoher krimineller Energie” die Rede. Außerdem habe der Angeklagte die Familie für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich machen wollen und in keiner Phase der Verhandlung Reue gezeigt.

Der Nebenkläger sprach sich dann auch gegen mildernde Umstände aus und forderte die Bestätigung des Urteils aus erster Instanz.

Danach meinte der neue Anwalt des Beschuldigten, dass sein Mandant nicht bei sich war (er sprach von einem “état second”). Er sei für ein weiteres psychiatrisches Gutachten, da kein normaler Mensch zu solch einer Tat fähig sei. Auch habe der Mann seinen Kindern sein ganzes Vermögen vermacht. Er würde sich mit einem Strafmaß zwischen 15 und 20 Jahren Haft zufriedengeben, so der Verteidiger abschließend.

Der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft hielt sich hingegen an die Fakten. Er erinnerte daran, dass der Beschuldigte vor der Tat seine Familie während 30 Jahren drangsaliert und tyrannisiert hatte. Der Tatbestand des vorsätzlichen Mordes sei gegeben und von den Richtern aus erster Instanz bestens argumentiert worden. Er forderte denn auch die Bestätigung des Urteils der ersten Instanz. Wir werden auf das Urteil zurückkommen. ck