Vor der Polizei zu flüchten, ist keine gute Idee. Das musste ein Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag feststellen. Gegen 02.00 Uhr wurde eine Polizei-Streife auf dem ‘boulevard Royal‘ in der Hauptstadt auf ein schlingerndes Auto aufmerksam. Als die Beamten dem Wagen folgten, um ihn zu kontrollieren, versuchte der Fahrer zu flüchten. Mit wilden, abrupten Abbiegemanövern versuchte er den Polizeiwagen abzuschütteln. Die blieben allerdings dran. Auf die Haltezeichen, das Blaulicht und die Sirene achtete der Flüchtende nicht.

Erst als der Wagen im Bahnhofsviertel, an der Kreuzung der Rue de Strasbourg mit der Rue du Fort Wedell gegen die Bordsteinkante stieß und einen abgestellten Wagen streifte, kam er zum stehen. Der Fahrer stieg hastig seinem Wagen aus und flüchtete zu Fuß weiter, gefolgt von den Polizisten. Erst nach einem Parcours durch einige Strassen gelang es dem Polizisten endlich den Mann zu stoppen und ihm Handschellen anzulegen.

Der Fahrer gab zu, seit über 10 Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheines zu sein. Außerdem habe er Alkohol und Marihuana konsumiert. Dementsprechend verlief ein Alkoholtest positiv. Beim Drogenschnelltest tauchte jedoch auch ein Hinweis auf Kokain auf. Der Mann gestand dann ebenfalls, vor einigen Tagen Kokain zu sich genommen zu haben. Strafanzeige wurde erstellt und das Auto gab der Mann freiwillig ab.

Einen Joint beim Fahren

Auch in Wiltz erwischten die Polizisten eine unter Drogeneinfluss fahrende Frau. Sie wurde gegen 17.30 Uhr in der Route de Noertrange bei einer Kontrolle erwischt. Die Polizisten stießen nämlich dabei auf Zigarettenblättchen in der Mittelkonsole. Sie fragten, ob die Frau Drogen konsumiert hätten. Freiwillig rückte die Fahrerin daraufhin 20 Gramm Haschisch heraus und erklärte, sie habe während der Fahrt einen Joint geraucht – und zuvor Kokain konsumiert. Das Haschisch wurde beschlagnahmt und Strafanzeige erstellt.

In Rodange erwischte die Polizei einen weiteren Fahrer, der unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war. In der Route de Longwy kontrollierten Beamten das Auto eines jungen Mannes, der erst seit einigen Monaten des Führerschein besitzt. Dabei stellten sie fest, dass die technische Kontrollbescheinigung seit den Sommermonaten abgelaufen war. Außerdem stank der Mann nach Marihuana. Der junge Fahrer gestand, einen Joint beim Fahren geraucht zu haben. Es wurde ein Protokoll erstellt.