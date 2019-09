Gleich drei Unfälle mit jeweils einem Todesopfer haben sich am Freitag und in der Nacht auf Samstag (28.9.) in Luxemburg ereignet.

Nachdem am Mittag bereits ein tödlich verunglückter Motorradfahrer aus Belgien zu verzeichnen war, kam es gegen 20 Uhr zum nächsten schweren Unfall: Diesmal verlor auf der CR329 zwischen Grümmelscheid und Schleif ein 41-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Während der Fahrer beim Überschlag ums Leben kam, blieb ein Beifahrer unverletzt.

Um 2.37 am Samstagmorgen mussten die Rettungskräfte dann wieder zu einem Einsatz ausrücken, bei dem schließlich ein Toter zu beklagen war: Auf der N17B war ein 21-Jähriger zwischen Fuhren und Bettel mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt und wurde dann mit seinem BMW von der Straße geschleudert. Auch hier konnten die Rettungskräfte nur den Tod des jungen Mannes am Unfallort vermelden.