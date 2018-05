Ein inzwischen vom Dienst suspendierter Lehrer hat sich am Donnerstag vor dem Gericht in Diekirch wegen unsittlichen Verhaltens sowie Besitz und Publikation von kinderpornografischem Material verantworten müssen. Der Lehrer war der Luxemburger Polizei von Europol über seine IP-Adresse gemeldet worden.

Aus den von den Ermittlern mit sisyphosartiger Akribie gesichteten 1,7 Millionen Bildern und fast 14.000 Filmen waren 5.258 Bilder und 479 Filme mit meist jungen Mädchen im Alter von zwischen fünf und 15 Jahren für die Anklage selektioniert worden, die vier Jahre Haft mit teilweiser Bewährung gegen Auflagen gefordert hatte.

Fünf Jahre Probezeit und Therapie

Am Donnerstag wurde der Mann zu drei Jahren Haft mit integraler Bewährung und zu einer fünfjährigen Probezeit verurteilt, in der er sich einer psychiatrischen Therapie in Verbindung mit seinen Neigungen unterziehen muss. Zudem muss er eine Geldstrafe von 7.500 Euro und die Gerichtskosten von 1.727 Euro bezahlen.

Auch darf er sich für zehn Jahre keiner beruflichen oder sozialen Aktivität mit Minderjährigen widmen. Der Mann hat 40 Tage Zeit, um in Berufung zu gehen.

Von Carlo Kass