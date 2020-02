Vor 30 Jahren hatte Dr. Jean-Claude Leners aus Ettelbrück zum ersten Mal Kontakt mit den “German Doctors“. Seitdem stellt er sich alle zwei Jahre für sechs Wochen in den Dienst des Vereins. Inzwischen hat er schon 15 Mal seinen Jahresurlaub für ehrenamtliche Einsätze geopfert – zum Beispiel in Indien oder auf den Philippinen. Diesen Sommer hat er Menschen auf Mindoro geholfen, der siebtgrößten Insel der Philippinen.

“Wir setzen auf die medizinische Ausbildung Einheimischer und auf den Aufbau sich selbst tragender Strukturen. Mit dem Ziel, uns am Ende selbst überflüssig zu machen, bieten wir Hilfe, die bleibt.” Mit diesen Sätzen beschreiben die German Doctors ihre Arbeit kurz und bündig auf ihrer Internetseite.

Der Verein German Doctors, das sind heute rund 100 Ärzte, die ehrenamtlich dort eingreifen, wo medizinische Hilfe dringend gebraucht wird. Im Gegensatz zu ähnlichen Organisationen wollen die German Doctors keine akuten, kurzfristigen Probleme lösen, sondern Langzeitprojekte verwirklichen.

Die German Doctors sind eine international tätige Nichtregierungs­organisation (NGO), die unentgeltlich arbeitende Ärzte zu Projekten auf den Philippinen, in Indien, Bangladesch, Kenia und Sierra Leone entsendet. Sie setzt sich für ein Leben in Würde ein und kümmert sich um die Gesundheitsversorgung und die Ausbildung benachteiligter Menschen in den Einsatzgebieten.

Einsätze in Kalkutta

Neben Kalkutta in Indien, Chittagong, Dhaka und Chandraghona in Bangladesch, Nairobi in Kenia und Serabu in Sierra Leone startete die Vereinigung 2002 auch ein Projekt auf den Philippinen, genauer gesagt auf der Insel Mindoro. Im vergangenen Jahr richtete sie ebenfalls einen Stützpunkt auf der größten philippinischen Insel Luzon ein.

Nach zwei Einsätzen in Kalkutta und sieben in Bangladesch arbeitete der Ettelbrücker Allgemeinmediziner Jean-Claude Leners dieses Jahr zum sechsten Mal auf den Philippinen. Nachdem er auf der Inselgruppe Mindanao tätig war, war er in den vergangenen Wochen mit einer “Rolling-Clinic” auf Mindoro unterwegs. Die “fahrenden Krankenhäuser” kommen zum Einsatz, um in den Bergen die verarmte und vernachlässigte Bevölkerungsgruppe der Mangyans zu versorgen. Mangyan ist der Gattungsname für die acht indigenen Bevölkerungsgruppen, die im Südwesten der Insel leben und jeweils einen eigenen Stammesnamen, eine eigene Sprache und eigene Bräuche haben.

40 bis 80 Patienten täglich

Sechs Wochen lang behandelte Dr. Leners 40 bis 80 Patienten täglich. Rund 80 Prozent davon waren Frauen mit Kindern. “An einem Tag zählten wir sogar 90 Patienten”, erzählt Leners gegenüber dem Tageblatt. “Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit unser Team, das neben mir aus einer ansässigen Krankenpflegerin sowie sogenannten Healthworker besteht – einer Dolmetscherin und einem Fahrer.”

In manchen Dörfern, die das Team mit dem Geländewagen abwechselnd angefahren hat, bestand die Krankenstation nur aus einer kleinen Hütte, in der der Behandlungsraum, wenn überhaupt, nur mit einem Vorhang vom Warteraum getrennt war. “Kinder rennen umher, dazu gesellen sich auch schon mal Hunde und andere Tiere, und manchmal verschwindet der Untersuchungsraum in dichten Rauchschwaden, weil in der Nebenhütte auf einer offenen Feuerstelle gekocht wird”, sagt Leners. “Dazu sollte man dann noch wissen, dass das wichtigste Instrument für den behandelnden Arzt das Stethoskop ist – und was braucht man zum Abhören? Richtig, Ruhe.”

Viele Mangyans leiden unter asthmatischer Bronchitis, weil sie in ihren Hütten auf offenen Feuerstellen kochen und so ihre gesamte Behausung täglich unter Rauch setzen.

Häufig hätte er mit Infektionskrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes, Tuberkulose, Hauterkrankungen und Bronchitis zu tun. “Bei fast allen Kindern, die wir untersuchen, stellen wir massiven Wurmbefall fest. Mangel an Hygiene und an sauberem Wasser sind die Hauptursachen dafür”, sagt Leners. Doch auch asthmatische Bronchitis sei allgegenwärtig. “Das liegt daran, dass die Mangyans in ihren Hütten auf offenen Feuerstellen kochen und so ihre gesamte Behausung täglich unter Rauch setzen.”