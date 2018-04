Die Kandidatenliste der DP für den Wahlbezirk Süden steht. In einer Mitteilung an die Presse hat die DP ihre Kandidaten vorgestellt. Die Liste muss noch vom „Comité directeur“ abgesegnet werden. Im Süden sind Claude Meisch und Pierre Gramegna an der Spitze.

Die Kandidaten

Claude Meisch

Pierre Gramegna

Barbara Agostino

Romain Becker

Marie-Louise Berens veuve Bouché (dit Molly)

Eugène Berger

Sven Bindels

Martine Eischen

Laura Ferber

Georges Fohl

Nico Funck

Gusty Graas

Max Hahn

Jean Kihn

Pim Knaff

Max Lehnen

Carole Olinger

Jean-Pierre Roemen

Mireille Roemer

Mara Scheibel

Daliah Scholl

Nicole Sibenaler

Géraldine Welkenbach