Die Kandidatenliste der DP für den Wahlbezirk Norden steht. In einer Mitteilung an die Presse hat die DP ihre Kandidaten vorgestellt. Die Liste muss noch vom „Comité directeur“ abgesegnet werden. Im Norden sind Fernand Etgen und Marc Hansen an der Spitze.

Fernand Etgen

Marc Hansen

André Bauler

Stéphanie Goerens

Francine Keiser

Marco Koeune

Edy Mertens

Marie Muller

Mike Poiré