Mit Corinne Cahen und Xavier Bettel, verfügt die Demokratische Partei über zwei herausragende Redner, die beim Parteitag am Sonntagmorgen im Tramsschapp auf dem Limpertsberg den Mitgliedern, die zahlreich gekommen waren, ordentlich einheizten.

Auch die jungen Liberalen waren zahlreich vertreten und feierten sich und ihren Präsidenten Claude Schommer mit Standing Ovations nach dessen Rede, in der er u.a. Legalisierung von Cannabis forderte.

Konkretes, neues, was das Wahlprogramm der DP angeht, blieb allerdings aus. Stattdessen sehr viel Eigenlob und die Bekundung des Permiers, er sei “wirklich motiviert” die Wahlen anzugehen. Bei Kongress wurde außerdem der Generalsekretär Claude Lamberty wurde mit über 90 Prozent in seinem Amt bestätigt.

Mehr als Kachkéis a Bouneschlupp

Die Parteipräsidentin ging in ihrer Rede auf alle großen gesellschaftlichen Themen ein, die Luxemburg derzeit bewegen. Heute, so Cahen, gäbe es Menschen die das Wirtschaftswachstum infrage stellen. Während der Finanzkrise aber hätten die Menschen nach Wachstum gerufen. Damals hätte das ausbleibende Wachstum bei den Menschen Zukunftsängste ausgelöst. Die Regierung (und der DP-Finanzminister) hätten die Staatsfinanzen saniert. Dazu habe jeder etwas geleistet und nun solle auch jeder von den Früchten dieser Arbeit profitieren, so Cahen. Ihre Partei trete für eine starke Wirtschaft ein.

Mit Blick auf die Debatten um Industriebetriebe, die sich in Luxemburg ansiedeln wollen und bei denen es Umweltbedenken gibt (Stichwort: Joghurtfabrik) sagte die Parteipräsidentin: “Luxemburg braucht keine Verhinderungspolitik”. Umwelt und Wirtschaft dürften sich nicht gegenseitig im Wege stehen. In ihrer Rede äußerte sich Cahen auch zur Diskussion um eine “Luxemburgische Identität”. Cahen sprach von “komischen Leuten mit noch komischeren Absichten” ohne Namen oder Parteifarben zu nennen. Luxemburg sei eben nicht nur “Kachkéis a Bouneschlupp”, so die Familienministerin. Luxemburg sei “regional und weltoffen” und Luxemburg sei “traditionell und multikulturell” zugleich.

Die Parteipräsidentin der DP rief auch zu mehr Optimismus gegenüber der digitalen Welt auf. Das Digitale berge nicht nur Gefahren, sondern auch ganz viele Chancen (die DP verfügt übrigens jetzt über eine Whats-App-Gruppe). “Lasst uns Ambitionen haben”, so Corinne Cahen die unter anderem davon redete in diesem Kontext den Datenschutz zu verbessern und die Arbeitsorganisation zu verändern. Ihrer Rede fügte Cahen noch hinzu: “De Xavier ass bei wäitem de beschten Politiker de mir hei am Land hunn”.

“Eingefahrene Wege verlassen”

Eben jener “Xavier” war letzter Redner am Sonntagmorgen. Er sei “voll motiviert” bekundete Bettel mehrfach. Die DP habe einen Auftrag von den Bürgern erhalten. Den Auftrag die Lebensqualität zu erhalten und eingefahrene Pfade zu verlassen. Die Regierung sei ein schweres Erbe eingegangen, so der Staatsminister in seiner Rede. Bettel beschrieb seinen Verdruss über die Staatsfinanzen, so wie er und sein Finanzminister sie 2013 vorgefunden haben. Heute stünde das Land “objektiv besser dar als vor vier Jahren”.

Bettel sprach auch über die Familienpolitik der DP. Oft würde gesagt die DP wolle die Kinder abschieben, damit die Eltern arbeiten können. Das stimme aber nicht. Die DP wolle sicherstellen, dass man sowohl eine Familie wie auch einen Beruf haben kann. Darum sei unter Federführung der DP auch der Elternurlaub reformiert worden. Tatsächlich nehmen seit der Reform viel mehr Männern sich die Auszeit vom Beruf, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Der Premier ging auch auf die Trennung von Kirche und Staat ein. Man habe ihm Vorgeworfen er wolle den “Te Deum” abschaffen. Das sei nicht der Fall, aber er habe gewollt, dass der offizielle Part des Nationalfeiertages nicht nur aus der Militärparade und dem “Te Deum” besteht. Er sei froh, dass es nun auch einen zivilen Teil gibt, bei dem jeder zusammen feiern kann, egal ob religiös oder nicht, egal ob Freund des Militärs oder nicht.

Auch habe die DP endlich abgeschafft, das eine Frau, ihre Entscheidung abzutreiben vor einem wildfremden rechtfertigen muss, sagte Bettel. Wie auch Cahen ging Bettel auf die Sprache ein. Die Mehrsprachigkeit des Landes sei ein Plus so der Premier. Es erlaube Luxemburg auch eine Rolle zu spielen, wenn Angela Merkel und Emanuel Macron Verständigungsprobleme haben, so der Premier mit einem Augenzwinkern.