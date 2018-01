Der italienische Radprofi Elia Viviani hat die dritte Etappe der Tour Down Under rings um die südaustralische Metropole Adelaide für sich entschieden. Viviani siegte am Donnerstag im Sprint vor dem deutschen Profi Phil Bauhaus vom Team Sunweb und dem Australier Caleb Ewen, der damit seine Führung in der Gesamtwertung verteidigte. Ewen führt mit zehn Sekunden vor Viviani, der den Südafrikaner Daryl Impley vom zweiten Rang verdrängte.

Der Luxemburger Didier Laurent (Trek-Segafredo) schaffte es auf den 44. Platz. Ben Gastauer, der für AG2R La Mondiale auf dem Rad sitzt, konnte den 78. Platz herausschlagen. Die Etappe von Glenelg nach Victor Harbor sollte ursprünglich über 146,5 Kilometer führen, wurde wegen Temperaturen um die 40 Grad aber auf 120,5 Kilometer verkürzt. Die vierte Etappe am Freitag soll wegen der großen Hitze früher gestartet werden.