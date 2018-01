Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall hat bei der Tour Down Under seinen ersten Etappensieg gefeiert und die Gesamtführung übernommen. Der Slowake setzte sich am Freitag bei Temperaturen von etwa 45 Grad Celsius auf dem 128,20 Kilometer langen Teilstück von Norwood nach Uraidla vor dem Südafrikaner Daryl Impey und dem Spanier Luis Leon Sanchez durch.

Er bewältigte die Strecke in einer Zeit von 03:21:07. Bester luxemburgische Radprofi war Laurent Didier auf Platz 10. Ben Gastauer kam 09:02 Minuten später als der Sieger auf Platz 66 ins Ziel. Wegen der großen Hitze war die vierte Etappe eine Stunde früher als geplant gestartet worden.