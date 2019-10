Fans amerikanischer Pizzen sollen bald auf ihre Kosten kommen – mitten im Herzen der Stadt. Gegenüber RTL bestätigte die Pressesprecherin von Domino’s, dass die Lieferungen vor allem per Motorroller und elektrischem Fahrrad erfolgen soll.

Nach den Niederlanden und Belgien ist Luxemburg das letzte der drei Benelux-Länder, das in den Genuss von Domino’s Pizza kommt. Filialen sollen nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in anderen Ortschaften eröffnet werden. Das Markenzeichen der Kette (laut Eigenwerbung): Auslieferung der Pizza innerhalb von nur neun Minuten, nachdem sie den Ofen verlassen hat.

Fun Fact: In Neuseeland wollte Domino‘s die Auslieferung per Roboter testen. Wem‘s schmeckt …