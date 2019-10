Bereits im Juni stand die Vergrößerung des Schouweiler Parks auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Er soll bis nach Sprinkingen erweitert werden. Das Projekt wurde einstimmig angenommen. Erklärungen.

Die Erweiterung des Gemeindeparks in Schouweiler ist ein Projekt, das Bürgermeisterin Manon Bei-Roller besonders am Herzen liegt. “Unsere Gemeinde ist sicherlich ländlicher als andere, aber wir liegen auch an mehreren Hauptverkehrsadern. Das bereitet Stress, Lärm und andere Unannehmlichkeiten. Deshalb ist unser Park so wichtig. Er ist ein Naherholungsgebiet, wo man abschalten kann. Er soll nach seiner etwa 650 Meter langen Erweiterung aber auch mehrere Dörfer, allen voran Schouweiler und Sprinkingen, miteinander verbinden und so den Schulweg sicherer machen”, so die Bürgermeisterin.

Im neu gestalteten Park sollen außerdem Radfahrer und Fußgänger viel Platz haben. Das Projekt ist nämlich Teil des Mobilitätskonzeptes der Gemeinde, das die Förderung des Langsamverkehrs, vor allem für die kurzen Wege zwischen den verschiedenen Dörfern, vorsieht. In diesem Zusammenhang wird übrigens unter der viel befahrenen N5 (route de Longwy) eine Unterführung entstehen.

Relaxen und sich amüsieren

Der Park ist aber auch eine Freizeitanlage. Einen Spielplatz gibt es bereits, jetzt wird überlegt, ihn zu vergrößern und eventuell noch weitere anzulegen. Die Bürgermeisterin hat auch gute Nachrichten für alle Verliebten, denn es ist ebenfalls die Schaffung einer Hochzeitswiese im Gespräch. Fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt sein: Ein Kiosk soll Getränke und Snacks anbieten. Das örtliche CIGL (“Centre d’initiative et de gestion local”) könnte ihn betreiben. Bänke und Picknick-Plätze sollen die Attraktivität des Areals steigern. Interessant ist ebenfalls die sogenannte “Motorikstrecke” mit Fitnessgeräten. „Wir tun unser Möglichstes, damit sich die Leute gut fühlen, körperlich wie seelisch”, so die Bürgermeisterin.

Der “neue” Park wird zudem etwas anders gestaltet werden als der bestehende. Während der Teil des Parks in Schouweiler eher eine klassische Freizeitzone ist, soll im Teil Richtung Sprinkingen die Natur Vorrang haben. Im Rahmen des Vorhabens wird dem Naturschutz viel Platz eingeräumt, betont Manon Bei-Roller. So ist eine Renaturierung der Mess vorgesehen. Ferner stehen die Schaffung einer Überschwemmungszone und der Bau eines Kanalstauraums auf der „To do”-Liste.

Die N5 wird während der gesamten Arbeiten für den Verkehr uneingeschränkt zugänglich bleiben, betonen die Projekt-Verantwortlichen. In Dippach legt man des Weiteren Wert auf Bürgerbeteiligung. Jeder kann seine Vorschläge, wie der Park aussehen soll, bei der Gemeinde einreichen. Außerdem wird die Bevölkerung regelmäßig über den Fortgang der Arbeiten auf dem Laufenden gehalten. Die öffentliche Ausschreibung für das Projekt soll im nächsten Jahr erfolgen. Die Arbeiten werden im Frühsommer des selben Jahres beginnen, heißt es. Der erweiterte Park soll 2021 fertiggestellt sein. Der Kostenpunkt für “dieses Stück mehr Lebensqualität”, wie Manon Bei-Roller das Projekt nannte, liegt bei insgesamt 5,8 Millionen Euro.

Illustration: Gemeinde Dippach Ein Plan der erweiterten Anlage